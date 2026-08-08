Juíza que foi 'prisioneira pessoal de Hugo Chávez' por quase 10 anos é libertada na Venezuela

"Um quarto do meu seio está danificado devido à pancada que levei na prisão com uma bota, e, neste momento, ninguém quer mexer nele porque não sabem o que há de errado. Todos veem as mamografias, mas me dizem que não é algo que deva ser tocado. Ninguém sabe o que eu tenho", declarou ela também durante a mesma audiência.