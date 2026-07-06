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Coluna Leonel Ximenes

Até agosto: a mudança na BR 101 que os motoristas vão ver de longe no ES

Sete equipes estão trabalhando ao longo da rodovia, que terá operação “pare e siga” em alguns momentos

Publicado em 06 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

06 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Sete frentes de trabalho estão atuando na modernização da sinalização vertical da BR 101 no ES
As novas placas terão materiais e películas refletivas mais modernas. Ecovias Capixaba/Divulgação


A Ecovias Capixaba começou a fazer a atualização completa, a modernização da sinalização vertical e a revisão de dispositivos de segurança, como as defensas metálicas, na BR 101, entre o Espírito Santo e a Bahia. Os trabalhos vão até agosto.


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Segundo a concessionária, para a execução de algumas atividades, especialmente a substituição de defensas metálicas, será necessária a adoção do sistema de operação pare e siga, visando à garantia da segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia durante os serviços. 


Mais do que a substituição de placas, o trabalho envolve um diagnóstico detalhado de toda a sinalização existente. O trabalho é conduzido pela equipe de conservação da Ecovias, que avalia também o posicionamento dos dispositivos, o distanciamento entre as placas, a necessidade de inclusão ou retirada de elementos e a revitalização de estruturas já instaladas. 

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O objetivo é adequar a rodovia aos padrões técnicos vigentes e garantir mais visibilidade, orientação e segurança para os motoristas. Entre as adequações está a instalação de novas placas com materiais e películas refletivas mais modernas.

ONDE OS TRABALHOS COMEÇARAM

As frentes de trabalho começaram no km 939, na Bahia, e avançam pelo Norte do ES: Pedro Canário, Pinheiros, Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré, Sooretama e Linhares. Também há trabalho no Sul, no km 305 em Viana.


 Paralelamente, a concessionária vai revisar as defensas metálicas, o "guard-rail", para atender novas exigências técnicas. Elas serão instaladas em trechos com risco de saída de pista, como locais com desnível de um metro a até três metros da borda.


Outra frente é a revisão do sistema de drenagem. Canaletas e sarjetas com inclinações críticas estão sendo avaliadas por representarem risco aos usuários da BR 101/ES.


 As placas substituídas serão armazenadas nas bases da concessionária e depois enviadas à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Iconha, contribuindo para o reaproveitamento e a redução de impactos ambientais.

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Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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