Até agosto: a mudança na BR 101 que os motoristas vão ver de longe no ES

A Ecovias Capixaba começou a fazer a atualização completa, a modernização da sinalização vertical e a revisão de dispositivos de segurança, como as defensas metálicas, na BR 101, entre o Espírito Santo e a Bahia. Os trabalhos vão até agosto.
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Segundo a concessionária, para a execução de algumas atividades, especialmente a substituição de defensas metálicas, será necessária a adoção do sistema de operação pare e siga, visando à garantia da segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia durante os serviços.
Mais do que a substituição de placas, o trabalho envolve um diagnóstico detalhado de toda a sinalização existente. O trabalho é conduzido pela equipe de conservação da Ecovias, que avalia também o posicionamento dos dispositivos, o distanciamento entre as placas, a necessidade de inclusão ou retirada de elementos e a revitalização de estruturas já instaladas.
O objetivo é adequar a rodovia aos padrões técnicos vigentes e garantir mais visibilidade, orientação e segurança para os motoristas. Entre as adequações está a instalação de novas placas com materiais e películas refletivas mais modernas.
ONDE OS TRABALHOS COMEÇARAM
As frentes de trabalho começaram no km 939, na Bahia, e avançam pelo Norte do ES: Pedro Canário, Pinheiros, Conceição da Barra, São Mateus, Jaguaré, Sooretama e Linhares. Também há trabalho no Sul, no km 305 em Viana.
Paralelamente, a concessionária vai revisar as defensas metálicas, o "guard-rail", para atender novas exigências técnicas. Elas serão instaladas em trechos com risco de saída de pista, como locais com desnível de um metro a até três metros da borda.
Outra frente é a revisão do sistema de drenagem. Canaletas e sarjetas com inclinações críticas estão sendo avaliadas por representarem risco aos usuários da BR 101/ES.
As placas substituídas serão armazenadas nas bases da concessionária e depois enviadas à Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Iconha, contribuindo para o reaproveitamento e a redução de impactos ambientais.
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