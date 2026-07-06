Até agosto: a mudança na BR 101 que os motoristas vão ver de longe no ES





A Ecovias Capixaba começou a fazer a atualização completa, a modernização da sinalização vertical e a revisão de dispositivos de segurança, como as defensas metálicas, na BR 101, entre o Espírito Santo e a Bahia. Os trabalhos vão até agosto.





Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link





Segundo a concessionária, para a execução de algumas atividades, especialmente a substituição de defensas metálicas, será necessária a adoção do sistema de operação pare e siga, visando à garantia da segurança dos trabalhadores e dos usuários da rodovia durante os serviços.





Mais do que a substituição de placas, o trabalho envolve um diagnóstico detalhado de toda a sinalização existente. O trabalho é conduzido pela equipe de conservação da Ecovias, que avalia também o posicionamento dos dispositivos, o distanciamento entre as placas, a necessidade de inclusão ou retirada de elementos e a revitalização de estruturas já instaladas.