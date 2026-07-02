A história do totem de segurança que foi vítima de um “gato” no ES

O primeiro totem de segurança do Estado foi inaugurado em julho de 2025, em Cariacica. Depois disso, a tecnologia foi expandida para toda a Grande Vitória, onde já estão em funcionamento 40 equipamentos. Os totens contribuem para o atendimento de ocorrências como homicídios e tentativas de homicídio, acidentes de trânsito, violência doméstica e tráfico de drogas, entre outras situações de emergência.





Na etapa de interiorização do projeto, serão instalados 20 equipamentos nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Aracruz, São Mateus e Linhares, sendo quatro em cada cidade.





Os totens de segurança são estruturas de quatro metros de altura equipadas com giroflex, comunicadores de alta potência, câmeras com visão de 360 graus e transmissão de imagens em tempo real, além de botão de emergência com comunicação direta com o Ciodes.