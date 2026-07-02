AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Coluna Leonel Ximenes

A história do totem de segurança que foi vítima de um “gato” no ES

Menos de 24h depois de ser inaugurado, equipamento deixou de funcionar

Publicado em 02 de Julho de 2026 às 03:15

Públicado em 

02 jul 2026 às 03:15
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Governador Ricardo Ferraço, integrantes do governo do Estado e da prefeitura inauguram o primeiro totem de segurança de Aracruz
Governador Ricardo Ferraço, integrantes do governo do Estado e da prefeitura inauguram o primeiro totem de segurança de Aracruz Caio Pavel/Governo do ES

 Inaugurado no sábado, “desinaugurado” no domingo. Esta é a breve história do totem de segurança instalado no Centro de Aracruz, com pompa e circunstância, pelo governo do Estado, no último dia 27. Uma conquista da comunidade local, ávida pelo equipamento.


Quer receber as notícias publicadas pela coluna pelo WhatsApp? Então clique aqui neste link


Mas no dia seguinte, o dispositivo de segurança pública - o primeiro dos quatro que serão instalados na cidade do Norte do Espírito Santo - deixou de funcionar por um motivo bizarro: uma ligação clandestina na rede de energia elétrica, o famoso “gato”, tirou o aparelho de operação - o sistema foi restabelecido três dias depois, na tarde desta quarta-feira (1º).

Veja Também 

Imagem de destaque

Cemitério de famosos será patrimônio cultural do ES

Imagem de destaque

Restaurante famoso de Vila Velha decide não abrir mais à noite

“O totem localizado no Centro, nas proximidades da igreja, deixou de operar após um curto-circuito na rede elétrica, provocado por uma ligação clandestina realizada na região durante o último fim de semana”, relatou a Prefeitura de Aracruz em nota enviada à coluna.

TECNOLOGIA ESTÁ FAZENDO UM ANO

O primeiro totem de segurança do Estado foi inaugurado em julho de 2025, em Cariacica. Depois disso, a tecnologia foi expandida para toda a Grande Vitória, onde já estão em funcionamento 40 equipamentos. Os totens contribuem para o atendimento de ocorrências como homicídios e tentativas de homicídio, acidentes de trânsito, violência doméstica e tráfico de drogas, entre outras situações de emergência. 


Na etapa de interiorização do projeto, serão instalados 20 equipamentos nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Aracruz, São Mateus e Linhares, sendo quatro em cada cidade. 


Os totens de segurança são estruturas de quatro metros de altura equipadas com giroflex, comunicadores de alta potência, câmeras com visão de 360 graus e transmissão de imagens em tempo real, além de botão de emergência com comunicação direta com o Ciodes. 

A Prefeitura de Aracruz publicou nota de esclarecimento sobre o problema ocorrido no totem de segurança
A Prefeitura de Aracruz publicou nota de esclarecimento sobre o problema ocorrido no totem de segurança Divulgação

Os equipamentos também utilizam Inteligência Artificial para reconhecimento facial, leitura automática de placas veiculares, detecção de aglomerações, contagem e rastreamento de pessoas e objetos, entre outras funcionalidades. 


Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os totens, que são blindados, nunca foram alvo de vandalismo. Ou seja, trata-se de uma maravilha da tecnologia que, no entanto, não lida bem com “gatos”. Aconteceu em Aracruz.

Veja Também 

O Balneário Municipal tem área total de 30 mil metros quadrados

Cidade do ES vai inaugurar balneário de 30 mil metros quadrados para atrair turistas

O pastor batista e teólogo Kenner Terr explica a relação homem-animal na Bíblia

Pastor renuncia ao comando de igreja em SP e volta para o ES

Parmegiana do Pecorino de Vila Velha

Famoso pela parmegiana, restaurante fecha após quatro anos em Vila Velha

Queijo minas produzido pelo Laticínio Institucional

Construído há décadas, laticínio retoma atividades e volta a produzir no ES

Ônibus da Viação Pretti, empresa capixaba fundada em 1965

Linha de ônibus entre o ES e Minas Gerais será encerrada

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

Tópicos Relacionados

Segurança Pública Segurança Aracruz Governo do ES Grande Vitória Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Veículo de dentista foi encontrado na região das Meleiras, em São Mateus
Réu é condenado a 25 anos de prisão por assassinato de dentista
Imagem de destaque
Polícia Militar do ES investiga vídeo de luta corporal entre policiais
Nova unidade do Ifes: Campus Pedro Canário
Ifes ganha unidade em Pedro Canário que deve abrir 800 vagas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados