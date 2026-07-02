A história do totem de segurança que foi vítima de um “gato” no ES

Inaugurado no sábado, “desinaugurado” no domingo. Esta é a breve história do totem de segurança instalado no Centro de Aracruz, com pompa e circunstância, pelo governo do Estado, no último dia 27. Uma conquista da comunidade local, ávida pelo equipamento.
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Mas no dia seguinte, o dispositivo de segurança pública - o primeiro dos quatro que serão instalados na cidade do Norte do Espírito Santo - deixou de funcionar por um motivo bizarro: uma ligação clandestina na rede de energia elétrica, o famoso “gato”, tirou o aparelho de operação - o sistema foi restabelecido três dias depois, na tarde desta quarta-feira (1º).
“O totem localizado no Centro, nas proximidades da igreja, deixou de operar após um curto-circuito na rede elétrica, provocado por uma ligação clandestina realizada na região durante o último fim de semana”, relatou a Prefeitura de Aracruz em nota enviada à coluna.
TECNOLOGIA ESTÁ FAZENDO UM ANO
O primeiro totem de segurança do Estado foi inaugurado em julho de 2025, em Cariacica. Depois disso, a tecnologia foi expandida para toda a Grande Vitória, onde já estão em funcionamento 40 equipamentos. Os totens contribuem para o atendimento de ocorrências como homicídios e tentativas de homicídio, acidentes de trânsito, violência doméstica e tráfico de drogas, entre outras situações de emergência.
Na etapa de interiorização do projeto, serão instalados 20 equipamentos nos municípios de Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Aracruz, São Mateus e Linhares, sendo quatro em cada cidade.
Os totens de segurança são estruturas de quatro metros de altura equipadas com giroflex, comunicadores de alta potência, câmeras com visão de 360 graus e transmissão de imagens em tempo real, além de botão de emergência com comunicação direta com o Ciodes.
Os equipamentos também utilizam Inteligência Artificial para reconhecimento facial, leitura automática de placas veiculares, detecção de aglomerações, contagem e rastreamento de pessoas e objetos, entre outras funcionalidades.
Segundo a Secretaria de Estado da Segurança Pública (Sesp), os totens, que são blindados, nunca foram alvo de vandalismo. Ou seja, trata-se de uma maravilha da tecnologia que, no entanto, não lida bem com “gatos”. Aconteceu em Aracruz.
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