Dino reverte decisão de Mendonça e reintegra Andrei Rodrigues ao comando da PF

A decisão de Dino faz uma série de críticas à do colega de STF . "Indaga-se: uma parte pode ser juiz de si mesma e antecipar juízos de valor sobre relatórios da Polícia Federal que expressamente a mencionam?", questiona o ministro na decisão.





Ele também reprovou a paralisação da produção de relatórios de inteligência da Polícia Federal determinada por Mendonça, que classificou como medida inédita na história da corporação. Com isso, afirma, procedimentos urgentes sob sua relatoria foram prejudicados por interferência nos trabalhos policiais.





Dino indica ainda que questões particulares influíram na decisão do colega de corte.





"Compreende-se que o digno ministro André Mendonça tenha suas divergências funcionais ou pessoais com a Polícia Federal e possa defender os seus direitos perante a instância própria. Mas tais direitos —inerentes a qualquer parte que se sinta prejudicada— não podem converter-se em fundamento para a prolação de decisão em causa própria, com o efeito de paralisar investigações e os trabalhos policiais."





Menciona ainda a agenda que Mendonça teve com Vorcaro em março de 2025.





À época da revelação dessa agenda, Mendonça disse em nota que o assunto tratado foi ação que discutia créditos de precatórios de interesse do Banco Master e que sua decisão no caso foi contrária aos interesses do empresário.