Duplicação das Cinco Pontes prevê nova ponte com duas faixas de trânsito e ciclovia

O governo do Espírito Santo quer duplicar a Ponte Florentino Avidos, conhecida como Cinco Pontes e que liga o Portal do Príncipe, em Vitória, ao bairro São Torquato, em Vila Velha. Para isso, uma nova estrutura será construída ao lado da atual, com duas faixas de trânsito para veículos, além de ciclovia, calçada cidadã e mirantes.





Com investimento previsto de R$ 130 milhões, a nova ponte deve ter duração de até dois anos, com o edital de licitação sendo divulgado até o início de 2027. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o projeto da duplicação ainda está em fase de conclusão.