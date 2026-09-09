Duplicação das Cinco Pontes prevê nova ponte com duas faixas de trânsito e ciclovia

O governo do Espírito Santo quer duplicar a Ponte Florentino Avidos, conhecida como Cinco Pontes e que liga o Portal do Príncipe, em Vitória, ao bairro São Torquato, em Vila Velha. Para isso, uma nova estrutura será construída ao lado da atual, com duas faixas de trânsito para veículos, além de ciclovia, calçada cidadã e mirantes.
Com investimento previsto de R$ 130 milhões, a nova ponte deve ter duração de até dois anos, com o edital de licitação sendo divulgado até o início de 2027. Segundo a Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura (Semobi), o projeto da duplicação ainda está em fase de conclusão.
A obra, que deve ser realizada pela Semobi, vai ampliar e requalificar a Ponte Florentino Avidos. Com essa duplicação, a proposta pretende expandir a capacidade operacional do sistema viário, reduzir congestionamentos e tornar a mobilidade urbana um dos principais eixos estruturantes de deslocamento da região.
“A duplicação das faixas, junto com ciclovia e calçada para pedestres, oferece mais segurança e conforto, ampliando a mobilidade entre Vitória, Vila Velha e Cariacica. É uma obra de um ano e meio a dois anos de duração, com entrega em 2028. Devemos publicar o edital de licitação até o início de 2027”, explica o secretário de Estado de Mobilidade e Infraestrutura, Fábio Damasceno.
Além da estrutura a ser construída toda em concreto ao lado da atual, a Florentino Avidos também vai receber algumas melhorias. O orçamento previsto de R$ 130 milhões inclui a modernização do sistema de iluminação, a melhoria da sinalização viária e reforços na estrutura inferior.
Já na duplicação, será implantada uma nova ponte com aproximadamente 350 metros de extensão, composta por duas faixas de tráfego, além de ciclovia, passeio para pedestres e mirantes. A estrutura contará com iluminação moderna e sinalização viária.
Com a conclusão das obras, o sistema viário passará a operar em regime binário: a estrutura atual atenderá o fluxo no sentido Vitória e a nova ponte atenderá o fluxo no sentido Vila Velha, cada uma com duas faixas de tráfego.
“Ao término das intervenções, a Ponte Florentino Avidos contará ainda com operação integrada ao padrão da Ceturb Rodovias, como já ocorre na Terceira Ponte e que, em breve, também vai acontecer na Segunda Ponte, incluindo monitoramento por câmeras, guinchos próprios e ambulâncias de plantão, garantindo mais segurança, agilidade no atendimento e eficiência na gestão do tráfego”, explica Damasceno.
Segundo a Semobi, essa duplicação representa um importante avanço na infraestrutura de mobilidade da Região Metropolitana, complementando as obras de revitalização do Portal do Príncipe, já entregues pelo governo do Estado.
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