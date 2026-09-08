Seis pessoas morrem nas BRs do ES durante feriadão da Independência

Entre os acidentes fatais registrados pela PRF, durante os dias 4 e 7 de setembro, estão colisões frontais, atropelamento de pedestre e um acidente envolvendo motocicleta. Sendo que cinco das seis mortes foram registradas em acidentes na BR-101, com o outro acontecendo na BR-262.





No domingo (6), no km 165,6 da BR-262, em Ibatiba, uma motocicleta Honda XRE 300 tombou, provocando a queda do ocupante. O acidente deixou uma pessoa ferida e outra morreu. Já na BR-101, no km 436, em Presidente Kennedy, foi registrada uma colisão frontal na sexta-feira (4), que deixou quatro pessoas feridas e provocou uma morte.





Já na segunda-feira (7), no km 17 da BR-101, ocorreu um atropelamento de pedestre, que resultou na morte de uma mulher, em Pedro Canário, por volta das 15h50. Poucas horas depois, no km 78,6 da mesma rodovia federal, uma colisão frontal, envolvendo um VW Saveiro e um GM Corsa, deixou três pessoas gravemente feridas e provocou a morte de outras três.