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Rodovias Federais

Seis pessoas morrem nas BRs do ES durante feriadão da Independência

A fiscalização da PRF durante a Operação Independência no ES também registra 1.779 testes de alcoolemia realizados, seis veículos recuperados e 18 pessoas detidas

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 12:52

Maurílio Mendonça

Maurílio Mendonça

Publicado em 

08 set 2026 às 12:52
Três pessoas morreram em acidente envolvendo dois carros na BR-101, em São Mateus, na noite desta segunda-feira (7) Reprodução

Até o momento, seis pessoas morreram e 42 ficaram feridas em acidentes de trânsito ocorridos nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Segundo balanço preliminar da Polícia Rodoviária Federal (PRF), foram registrados 36 acidentes, com 16 deles sendo graves. Os números ainda são preliminares e podem sofrer alterações após o fechamento e a consolidação dos registros.

Entre os acidentes fatais registrados pela PRF, durante os dias 4 e 7 de setembro, estão colisões frontais, atropelamento de pedestre e um acidente envolvendo motocicleta. Sendo que cinco das seis mortes foram registradas em acidentes na BR-101, com o outro acontecendo na BR-262.


No domingo (6), no km 165,6 da BR-262, em Ibatiba, uma motocicleta Honda XRE 300 tombou, provocando a queda do ocupante. O acidente deixou uma pessoa ferida e outra morreu. Já na BR-101, no km 436, em Presidente Kennedy, foi registrada uma colisão frontal na sexta-feira (4), que deixou quatro pessoas feridas e provocou uma morte.


Já na segunda-feira (7), no km 17 da BR-101, ocorreu um atropelamento de pedestre, que resultou na morte de uma mulher, em Pedro Canário, por volta das 15h50. Poucas horas depois, no km 78,6 da mesma rodovia federal, uma colisão frontal, envolvendo um VW Saveiro e um GM Corsa, deixou três pessoas gravemente feridas e provocou a morte de outras três.

36

acidentes de trânsito

em rodovias federais no ES, com 16 acidentes graves, 42 pessoas feridas e seis mortes.

Segundo a PRF, esses registros reforçam a preocupação da corporação com o comportamento dos usuários das rodovias. E alerta que a fiscalização pode identificar e coibir condutas de risco, mas não consegue substituir a responsabilidade individual de quem está ao volante ou conduzindo uma motocicleta. 


A PRF disse, ainda, que apesar da intensificação da fiscalização durante o feriado, com milhares de pessoas e veículos fiscalizados, testes de alcoolemia, combate às infrações e ações de enfrentamento à criminalidade, a segurança nas rodovias também depende da responsabilidade de cada condutor. E alerta que ultrapassagens proibidas, uso do celular ao volante, excesso de velocidade e a combinação de álcool e direção são comportamentos que podem transformar uma decisão tomada em poucos segundos em uma tragédia. 

Balanço Operação Independência no ES 

A Operação Independência, realizada entre os dias 4 e 7 de setembro, pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), reforçou a fiscalização nas rodovias federais do Espírito Santo. A atuação teve como objetivo ampliar a segurança viária, prevenir acidentes e combater crimes, com equipes posicionadas em pontos estratégicos e fiscalização direcionada às principais condutas de risco.


Durante esses quatro dias, 1.919 veículos foram fiscalizados, com abordagens efetuadas pelas equipes da PRF, totalizando 2.494 pessoas fiscalizadas. As equipes realizaram 1.779 testes de alcoolemia, ampliando a fiscalização sobre a combinação entre álcool e direção, sendo que 24 motoristas se recusaram a realizar o teste do etilômetro.

18 prisões e 6 veículos recuperados

A operação também apresentou resultados no enfrentamento à criminalidade. Seis veículos foram recuperados e 18 pessoas foram detidas por crimes diversos, o que segundo a PRF demonstra a importância da presença ostensiva das equipes da corporação nas rodovias federais, tanto para a segurança do trânsito quanto para a prevenção e repressão de crimes.

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857 multas em 4 dias

Entre os comportamentos de risco de condutores que trafegam pelas rodovias federais no Espírito Santo, a PRF flagrou 74 ultrapassagens em faixa contínua, 47 passageiros sem cinto de segurança, 33 condutores sem cinto e 13 motoristas manuseando ou segurando o celular durante a condução do veículo.


Foram emitidos 857 autos de infração, incluindo 10 casos de crianças sem dispositivo de retenção adequado, 13 ocorrências relacionadas ao descanso de motoristas profissionais e 40 ocorrências envolvendo o transporte de produtos perigosos.

Números preliminares da Operação Independência 2026 no ES

- 1.919 veículos fiscalizados com abordagem

- 2.494 pessoas fiscalizadas

- 1.779 testes de alcoolemia realizados

- 857 autos de infração

- 6 veículos recuperados

- 18 pessoas detidas por crimes diversos

- 74 ultrapassagens em faixa contínua

- 47 passageiros sem cinto de segurança

- 33 condutores sem cinto

- 24 recusas ao teste do etilômetro

- 13 condutores flagrados manuseando ou segurando celular

- 11 ultrapassagens irregulares

- 10 crianças sem dispositivo de retenção adequado

- 13 ocorrências relacionadas ao descanso de motoristas profissionais

- 40 ocorrências relacionadas ao transporte de produtos perigosos

Imagem de Arquivo
 Divulgação/PRF
Fiscalização contínua no Espírito Santo

Segundo a PRF, o reforço da fiscalização vai continuar nas rodovias federais do Espírito Santo, mesmo com a Operação da Independência prevista para acontecer entre os dias 4 e 7 de setembro. O motivo é o feriado municipal de aniversário de Vitória, celebrado nesta terça-feira (8).


As equipes permanecem mobilizadas em pontos estratégicos das rodovias, com ações de fiscalização de trânsito, combate à embriaguez ao volante, controle de velocidade e ultrapassagens, além do enfrentamento à criminalidade.


As orientações da PRF são para os motoristas respeitarem os limites de velocidade, não realizarem ultrapassagens proibidas, utilizarem o cinto de segurança, não utilizarem o celular enquanto dirigem e jamais conduzirem veículos após o consumo de bebidas alcoólicas.

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