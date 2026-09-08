Homem é preso por tráfico, e mãe acaba detida após agredir policial em Vila Velha

Um homem de 31 anos foi preso e sua mãe, 49, acabou detida na madrugada desta terça-feira (8), no bairro Vale Encantado, em Vila Velha. Lucas Klippel foi preso por tráfico de drogas, resistência à prisão e desacato. Já a mãe dele foi detida por resistência à ação policial, sendo liberada após assinar Termo Circunstanciado na delegacia. Lucas foi encaminhado ao Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa.
Segundo a Polícia Militar, uma equipe realizava o patrulhamento no bairro Vale Encantado, em Vila Velha, quando recebeu informações de que um homem estaria comercializando entorpecentes na região. Ao chegarem no local indicado, Lucas percebeu a aproximação da PM e fugiu do local, não sendo encontrado.
Porém, a viatura retornou ao local cerca de 20 minutos depois e, dessa vez, segundo a PM, avistou o mesmo homem em atitude suspeita, entregando material ilícito a uma pessoa em situação de rua. Durante a busca pessoal, a equipe encontrou com Lucas três pinos de cocaína e uma porção de maconha. Nesse momento, ele tentou esconder os pinos de cocaína na boca.
A Polícia Militar, então, realizou buscas nas imediações e localizaram uma sacola com 62 pedras de crack, além de três porções de maconha e três unidades de skunk, escondidas em um vaso de plantas. Os militares também acharam uma pochete atrás de um relógio de energia, que tinha R$ 25,00, 51 pinos de cocaína e um celular.
Ao ser conduzido à viatura, a PM afirma que o jovem começou a incitar a população contra os militares, enquanto chutava a porta da viatura. Nesse momento, a mãe de Lucas tentou interferir na prisão de seu filho e desferiu dois socos nas costas de um dos policiais militares, o que levou a equipe a usar o spray de pimenta para conter as agressões. A mulher foi, então, detida pela Polícia Militar, junto com o filho, Lucas Klippel. E os dois foram conduzidos à delegacia.
Já na Delegacia Regional de Vila Velha, para onde mãe e filho foram conduzidos, Lucas foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, resistência e desacato, sendo encaminhado para o Centro de Triagem, no Complexo Penitenciário Rodrigo Figueiredo da Rosa. A mãe dele assinou um Termo Circunstanciado (TC) pela prática de resistência à ação policial e foi liberada após assumir o compromisso de comparecer em juízo.
Esta não é a primeira vez que Lucas Klippel é preso. Segundo a Secretaria de Estado da Justiça (Sejus), ele deu entrada ao sistema penitenciário em fevereiro de 2016, preso por tentativa de roubo, com aumento de pena por ter duas ou mais pessoas na execução do crime. Ele ficou detido por mais de quatro anos, com alvará de soltura emitido em maio de 2020.