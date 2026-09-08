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CBN Vitória ao vivo: nos 475 anos da Capital, artes e mobilidade urbana em debate

No programa desta terça (8), de 9h30 às 12h, entrevistados e comentaristas debatem os principais assuntos do Espírito Santo e do mundo

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 09:25

Publicado em 

08 set 2026 às 09:25

No programa CBN Vitória desta terça (8) , de 9h30 às 12h, você acompanha o que é notícia no Espírito Santo e debate conosco os principais assuntos do dia! Confira no site e YouTube de A Gazeta, aplicativo da CBN Vitória e na frequência 92,5 FM!

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