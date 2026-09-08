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Orquestra

Orquestra Brasileira de Cantores Cegos traz cantos de tradições brasileiras a Vitória

Grupo leva ao Theatro Carlos Gomes um espetáculo que une música, cultura brasileira, inclusão e acessibilidade
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 08 de Setembro de 2026 às 10:00

Orquestra Brasileira de Cantores Cegos apresentará em Vitória
Orquestra Brasileira de Cantores Cegos apresentará em Vitória Gabriel Lordello
A Orquestra Brasileira de Cantores Cegos chega a Vitória para uma série de apresentações no Theatro Carlos Gomes. Os espetáculos acontecem nesta quarta-feira (9), quinta-feira (10) e sexta-feira (11), com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.

O show cênico-musical reúne cantos de trabalho de populações rurais e tradicionais, povos indígenas e comunidades quilombolas, em uma celebração da diversidade cultural brasileira.

O Espírito Santo também estará representado no repertório do novo espetáculo. O grupo apresenta as canções de congo “Quebra Gabiroba” e “Adeus Meu Pessoal”, tradicionalmente transmitidas pela Banda de Congo Panela de Barro, de Goiabeiras, em Vitória.

Com direção artística voltada à integração entre as artes cênicas e o canto coral, a Orquestra apresenta seu quarto espetáculo. A montagem aposta em uma cenografia que inclui um olho d’água e um pequeno lago artificial no palco, além de diversas bonecas que integram a cenografia e os figurinos.

Reconhecido nacionalmente por sua proposta artística, o grupo de cantores cegos desenvolve um trabalho voltado à valorização da cultura brasileira por meio da música, da inclusão e da acessibilidade.

A Orquestra Brasileira de Cantores Cegos é fruto de uma iniciativa da Associação Sociedade Cultura e Arte (SOCA Brasil) e da Cia. Poéticas da Cena Contemporânea.
Acessibilidade

O espetáculo também garante recursos de acessibilidade. As pessoas com deficiência podem enviar mensagem para o número de Whatsapp da SOCA Brasil (27) 99609-8181 e reservar ingressos. As condições de acolhimento serão alinhadas durante a chegada ao local da apresentação e a acomodação para assistir o espetáculo.

 

Além disso, o evento inclui audiodescrição para pessoas cegas e a presença de intérpretes para fazer a tradução simultânea em Libras.

Viagem musical pelo Brasil
A diversidade cultural brasileira também ganha espaço no repertório, que reúne canções de coco de roda, chula da bata do milho, mineração, lavadeiras, catadoras de mangaba e destaladeiras de fumo, além de cantigas de canoeiro e cantos dos povos originários Kaingang, do Sul do Brasil, e Mehinako, de Mato Grosso.

O repertório foi construído a partir de uma extensa pesquisa de campo realizada por Renata Mattar, que percorre diferentes regiões do país registrando cantigas ancestrais e conhecendo comunidades que mantêm essas tradições vivas.

“Mais do que reunir canções de diferentes lugares, este repertório busca criar uma paisagem sonora e afetiva do Brasil. Ao longo dos anos, conheci comunidades rurais, trabalhadores e trabalhadoras que ainda cantam durante o trabalho ou que guardam na memória cantigas aprendidas de seus pais, avós e companheiros de labuta. São cantos que falam também de encontros, de resistência, de memória, de natureza, de comunidade e de beleza”, destaca Renata.

Ao todo, o projeto conta com quatro repertórios, que propõem ao público uma viagem por diferentes culturas e tradições brasileiras. O primeiro espetáculo estreou em 2023, seguido por novas montagens que chegaram aos palcos em 2024 e 2025.
Orquestra Brasileira de Cantores Cegos
Orquestra Brasileira de Cantores Cegos Gabriel Lordello
Serviço

ORQUESTRA BRASILEIRA DE CANTORES CEGOS - 4º REPERTÓRIO


Data: 09 a 11 de setembro

Quarta-feira (09) - Sessão única de estreia: às 20h

Quinta-feira (10) - 1ª sessão: 15h | 2ª sessão: 20h 

Sexta-feira (11) - 1ª sessão: 15h | 2ª sessão: 20h 

Local: Theatro Carlos Gomes - Rua Barão de Itapemirim, 232 - Praça Costa Pereira, Centro, Vitória.

Ingressos gratuitos disponíveis na Plataforma Sympla. 

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