Orquestra Brasileira de Cantores Cegos traz cantos de tradições brasileiras a Vitória

O show cênico-musical reúne cantos de trabalho de populações rurais e tradicionais, povos indígenas e comunidades quilombolas, em uma celebração da diversidade cultural brasileira.
O Espírito Santo também estará representado no repertório do novo espetáculo. O grupo apresenta as canções de congo “Quebra Gabiroba” e “Adeus Meu Pessoal”, tradicionalmente transmitidas pela Banda de Congo Panela de Barro, de Goiabeiras, em Vitória.
Com direção artística voltada à integração entre as artes cênicas e o canto coral, a Orquestra apresenta seu quarto espetáculo. A montagem aposta em uma cenografia que inclui um olho d’água e um pequeno lago artificial no palco, além de diversas bonecas que integram a cenografia e os figurinos.
Reconhecido nacionalmente por sua proposta artística, o grupo de cantores cegos desenvolve um trabalho voltado à valorização da cultura brasileira por meio da música, da inclusão e da acessibilidade.
A Orquestra Brasileira de Cantores Cegos é fruto de uma iniciativa da Associação Sociedade Cultura e Arte (SOCA Brasil) e da Cia. Poéticas da Cena Contemporânea.
O espetáculo também garante recursos de acessibilidade. As pessoas com deficiência podem enviar mensagem para o número de Whatsapp da SOCA Brasil (27) 99609-8181 e reservar ingressos. As condições de acolhimento serão alinhadas durante a chegada ao local da apresentação e a acomodação para assistir o espetáculo.
Além disso, o evento inclui audiodescrição para pessoas cegas e a presença de intérpretes para fazer a tradução simultânea em Libras.
O repertório foi construído a partir de uma extensa pesquisa de campo realizada por Renata Mattar, que percorre diferentes regiões do país registrando cantigas ancestrais e conhecendo comunidades que mantêm essas tradições vivas.
“Mais do que reunir canções de diferentes lugares, este repertório busca criar uma paisagem sonora e afetiva do Brasil. Ao longo dos anos, conheci comunidades rurais, trabalhadores e trabalhadoras que ainda cantam durante o trabalho ou que guardam na memória cantigas aprendidas de seus pais, avós e companheiros de labuta. São cantos que falam também de encontros, de resistência, de memória, de natureza, de comunidade e de beleza”, destaca Renata.
Ao todo, o projeto conta com quatro repertórios, que propõem ao público uma viagem por diferentes culturas e tradições brasileiras. O primeiro espetáculo estreou em 2023, seguido por novas montagens que chegaram aos palcos em 2024 e 2025.
ORQUESTRA BRASILEIRA DE CANTORES CEGOS - 4º REPERTÓRIO
Data: 09 a 11 de setembro
Quarta-feira (09) - Sessão única de estreia: às 20h
Quinta-feira (10) - 1ª sessão: 15h | 2ª sessão: 20h
Sexta-feira (11) - 1ª sessão: 15h | 2ª sessão: 20h
Local: Theatro Carlos Gomes - Rua Barão de Itapemirim, 232 - Praça Costa Pereira, Centro, Vitória.
Ingressos gratuitos disponíveis na Plataforma Sympla.