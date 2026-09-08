Orquestra Brasileira de Cantores Cegos traz cantos de tradições brasileiras a Vitória

A Orquestra Brasileira de Cantores Cegos chega a Vitória para uma série de apresentações no Theatro Carlos Gomes. Os espetáculos acontecem nesta quarta-feira (9), quinta-feira (10) e sexta-feira (11), com entrada gratuita. Os ingressos devem ser retirados antecipadamente pela plataforma Sympla.



O show cênico-musical reúne cantos de trabalho de populações rurais e tradicionais, povos indígenas e comunidades quilombolas, em uma celebração da diversidade cultural brasileira.



O Espírito Santo também estará representado no repertório do novo espetáculo. O grupo apresenta as canções de congo “Quebra Gabiroba” e “Adeus Meu Pessoal”, tradicionalmente transmitidas pela Banda de Congo Panela de Barro, de Goiabeiras, em Vitória.



Com direção artística voltada à integração entre as artes cênicas e o canto coral, a Orquestra apresenta seu quarto espetáculo. A montagem aposta em uma cenografia que inclui um olho d’água e um pequeno lago artificial no palco, além de diversas bonecas que integram a cenografia e os figurinos.



Reconhecido nacionalmente por sua proposta artística, o grupo de cantores cegos desenvolve um trabalho voltado à valorização da cultura brasileira por meio da música, da inclusão e da acessibilidade.



A Orquestra Brasileira de Cantores Cegos é fruto de uma iniciativa da Associação Sociedade Cultura e Arte (SOCA Brasil) e da Cia. Poéticas da Cena Contemporânea.