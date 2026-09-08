Duas mulheres morrem em colisão entre dois carros em rodovia de Anchieta

Duas mulheres morreram na manhã desta terça-feira (8) em uma colisão frontal entre dois carros na ES 060 (Rodovia do Sol), na altura de Parati, em Anchieta, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Polícia Militar, uma criança de 7 anos ficou ferida e oi encaminhada ao Hospital Infantil, em Vitória.





De acordo com a polícia, a batida entre um Renault Sandero e um Honda HR-V aconteceu por volta das 8h. A motorista do Honda, uma médica de 52 anos, identificada como Giovanna Pretti, e a condutora do Sandero, a dona de casa Patricia Mattos Pratti, de 49 anos, faleceram no local. Uma menina, de 7 anos de idade, que estava no interior do Renault Sandero, sofreu lesões graves e foi socorrida.





Até o momento, segundo a polícia, não foi possível determinar a dinâmica do acidente. As vítimas estavam com as habilitações e os veículos regulares. O Corpo de Bombeiros Militar, Guarda Municipal de Anchieta e perícia também foram acionados para o acidente.





A prefeitura de Piúma lamentou a morte da médica que atuava no município e decretou luto de três dias.