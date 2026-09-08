Ilha rural: o bairro que preserva a rotina do interior na Capital do ES

O despertador pode até tocar, mas, nas casas de Fradinhos, quem anuncia primeiro que o dia começou são os pássaros. Da janela, o café da manhã vem acompanhado pelo verde das árvores. Nos quintais, ainda há árvores frutíferas e galinheiros. Na praça, galinhas-d'angola circulam entre moradores e visitantes.





O cenário está em Vitória, uma capital oficialmente classificada sem território rural, que carrega um título estreitamente ligado à realidade urbana: a cidade que tem o metro quadrado mais caro do país, segundo resultados recentes do Índice FipeZAP.





Fradinhos, no entanto, vive com outras dimensões. Em sua área, residem cerca de 1.600 pessoas, segundo o Portal do Observatório de Indicadores da Cidade de Vitória (ObservaVIX), com base em dados de 2022 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).





A paisagem e o senso de comunidade no bairro ganham espaço, em terrenos que preservam o verde e em quintais mais amplos que constratam com os apartamentos cada vez menores de outros lugares. Em razão dessas características escassas nos grandes centros, moradores comparam a vida local ao dia a dia nas cidades do interior. E atestam: é uma “ilha rural” dentro da Capital, no Maciço Central da Ilha de Vitória.





Nesta terça-feira (8), data em que Vitória completa 475 anos, A Gazeta mostra como a infraestrutura do bairro divide espaço com áreas de mata, pequenos sítios e animais. Também detalha as relações de vizinhança de pessoas que vivem há décadas no mesmo endereço.





“Temos muito orgulho de dizer que aqui é como se fosse um pedaço do interior no meio da Capital. A gente acorda todos os dias com o canto dos pássaros, toma café da manhã olhando para o verde da natureza. Ainda vemos cavalos passando de vez em quando”, afirma a presidente da Associação de Moradores de Fradinhos, Aneris Pauzen.





A líder comunitária ressalta que pequenos sítios e chácaras ainda fazem parte do cenário. Árvores frutíferas também permanecem nos quintais, e há moradores que colocam parte do que colhem em sacolas nos portões para que outras pessoas possam levar.





Mas a sensação de viver em uma cidade menor não está apenas na paisagem. Faz-se presente também no convívio mais próximo entre os habitantes.