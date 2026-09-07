As imagens do desfile de 7 de Setembro na Beira-Mar, em Vitória

Mesmo com o tempo nublado e frio em Vitória, o público encheu as arquibancadas para acompanhar o tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro. O evento começou às 9h, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar.





A programação começou com manobras de aeronaves do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na sequência, as atenções se voltaram para a Baía de Vitória, onde foi realizado o desfile marítimo de embarcações da Marinha do Brasil.