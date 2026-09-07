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Independência do Brasil

As imagens do desfile de 7 de Setembro na Beira-Mar, em Vitória

Programação teve apresentações de aeronaves, embarcações e tropas das Forças Armadas e de órgãos de segurança

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 11:23

Jaciele Simoura

Jaciele Simoura

Publicado em 

07 set 2026 às 11:23

Mesmo com o tempo nublado e frio em Vitória, o público encheu as arquibancadas para acompanhar o tradicional desfile cívico-militar de 7 de Setembro. O evento começou às 9h, na Avenida Marechal Mascarenhas de Moraes, a Beira-Mar.


A programação começou com manobras de aeronaves do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo (Notaer) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF). Na sequência, as atenções se voltaram para a Baía de Vitória, onde foi realizado o desfile marítimo de embarcações da Marinha do Brasil.

Aviões, navios e tropas marcam desfile de 7 de Setembro em Vitória
Carlos Alberto Silva

Depois das apresentações no céu e no mar, começou o desfile terrestre. O bloco civil e educacional foi aberto pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), seguido por estudantes da rede municipal de ensino de Vitória e de outros municípios da Região Metropolitana de Vitória.


Na sequência, desfilaram tropas da Marinha, do Exército, da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e de outras instituições de segurança. Também participaram integrantes das Guardas Municipais de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Serra e Viana.

O encerramento ocorreu por volta das 11h15, com a passagem de grupamentos de motos e de carros antigos

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