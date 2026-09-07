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Tempo

7 de Setembro tem alerta para tempestades em todo o ES

Inmet prevê chuva de até 50 mm, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo nesta segunda-feira (7)

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 07:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2026 às 07:55
7 de Setembro tem alerta para tempestades em todo o ES
7 de Setembro tem alerta para tempestades em todo o ES Inmet

O Espírito Santo está sob alerta de perigo potencial para tempestades nesta segunda-feira (7), feriado de 7 de Setembro. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale para todos os 78 municípios capixabas até as 23h59.


A previsão indica chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]


As temperaturas continuam amenas em todo o Espírito Santo sob influência da frente fria que atua na região.

⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
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