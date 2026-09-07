7 de Setembro tem alerta para tempestades em todo o ES

O Espírito Santo está sob alerta de perigo potencial para tempestades nesta segunda-feira (7), feriado de 7 de Setembro. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) vale para todos os 78 municípios capixabas até as 23h59.
A previsão indica chuva de 20 a 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, ventos de 40 a 60 km/h e possibilidade de granizo. [Veja aqui como se mede a chuva]
As temperaturas continuam amenas em todo o Espírito Santo sob influência da frente fria que atua na região.