Camisa feminina: um clássico que nunca sai da moda

Já percebeu que a camisa é uma peça que consegue atravessar décadas sem perder sua relevância? Clássica, versátil e atemporal, ela continua ocupando um lugar de destaque no guarda-roupa feminino.





"A camisaria nunca saiu de moda porque ela vai muito além de uma tendência. É uma peça que transmite elegância, praticidade e versatilidade. A cada coleção ela ganha novas interpretações, mas continua sendo um dos maiores investimentos que uma mulher pode fazer no próprio guarda-roupa”, ressalta a Mayara Mirttes, empresária e proprietária da Miglis Fashion.





Segundo Mayara, uma boa camisa pode ser usada no ambiente corporativo, em um almoço de família, em uma viagem ou até em um evento mais sofisticado. A moda muda o tempo todo, porém a camisa continua atual, acompanhando a mulher em várias fases da vida.

"Hoje ninguém quer um armário cheio de peças que só servem para uma ocasião. As clientes buscam roupas que ofereçam praticidade e permitem criar diversas combinações sem perder a elegância", diz Mayara.