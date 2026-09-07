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Roupa

Camisa feminina: um clássico que nunca sai da moda

Empresária explica por que a camisaria continua sendo uma peça versátil e presente no guarda-roupa feminino
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 09:00

Camisas nunca saem da moda
Camisas nunca saem da moda Shutterstock

Já percebeu que a camisa é uma peça que consegue atravessar décadas sem perder sua relevância? Clássica, versátil e atemporal, ela continua ocupando um lugar de destaque no guarda-roupa feminino.


"A camisaria nunca saiu de moda porque ela vai muito além de uma tendência. É uma peça que transmite elegância, praticidade e versatilidade. A cada coleção ela ganha novas interpretações, mas continua sendo um dos maiores investimentos que uma mulher pode fazer no próprio guarda-roupa”, ressalta a Mayara Mirttes, empresária e proprietária da Miglis Fashion.


Segundo Mayara, uma boa camisa pode ser usada no ambiente corporativo, em um almoço de família, em uma viagem ou até em um evento mais sofisticado. A moda muda o tempo todo, porém a camisa continua atual, acompanhando a mulher em várias fases da vida. 

 

"Hoje ninguém quer um armário cheio de peças que só servem para uma ocasião. As clientes buscam roupas que ofereçam praticidade e permitem criar diversas combinações sem perder a elegância", diz Mayara.

Além do ambiente corporativo

Se antes a camisaria era associada principalmente ao ambiente profissional, hoje a peça conquistou espaço em diferentes estilos e ocasiões.

 

"Ela deixou de ser uma peça exclusivamente formal. Hoje aparece com jeans, alfaiataria, saias, shorts e até sobreposta como terceira peça. Essa versatilidade fez com que ela conquistasse mulheres de diferentes estilos”, conta Mayara.


Mesmo com as constantes mudanças da moda, a camisa permanece atual por acompanhar a mulher em diferentes momentos e fases da vida. A peça pode transmitir confiança, sofisticação e praticidade, independentemente da estação ou das tendências do momento.

Camisas
Camisas são utilizadas além do ambiente profissional Shutterstock

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