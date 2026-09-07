Nos 475 anos de Vitória, vamos aprender a flanar pela cidade

O termo me vem à mente ao pensar nos 475 anos de Vitória e na relação que temos estabelecido com a cidade – e com a vida, de forma geral. Vivemos tempos de pressa, de urgências não urgentes, de vivências intermediadas pelas telas.





Como resultado, esquecemos de olhar o que a cidade ao nosso redor nos oferece como possibilidades de encontro – com a gente mesmo e com o outro -, de aprendizado e de novas experiências. E isso vale para adultos e também para as crianças.





Quantos entre os nossos pequenos cidadãos conhecem de fato a cidade onde vivem? Quantos têm a oportunidade de caminhar por suas ruas, observar um prédio antigo, entrar em um mercado, descobrir de onde vem o nome de uma praça, conversar com quem mantém viva uma tradição ou simplesmente perceber que a paisagem muda de um bairro para outro? E como alguém que atua na área de educação, vou além: como as escolas podem contribuir ou não neste caminho?





O que penso é que, ao se fechar em si mesma, a escola limita as oportunidades de aprendizado de seus alunos e deixa de exercer um papel fundamental, que é de contribuir para a construção da cidadania.





Toda cidade é um organismo vivo, construído diariamente por quem ocupa seus espaços, utiliza seus parques, visita suas praias, atravessa suas pontes, conhece seu patrimônio.





Nossa cidade, em especial, oferece amplas possibilidades de aprender e experimentar: temos o mar como vizinho; um centro histórico riquíssimo; um porto dentro da cidade; parques, praças e monumentos que contam inúmeras histórias; distâncias curtas; manifestações culturais expressivas; e ecossistemas importantes, que fazem de Vitória uma belíssima sala de aula ao ar livre.





É diferente estudar o manguezal e passear por ele. Ouvir falar da panela de barro e conversar com uma paneleira em Goiabeiras. Ler sobre a história do Espírito Santo e percorrer as ruas do Centro.