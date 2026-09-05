Quiz: você consegue descobrir os bairros de Vitória só pelos emojis?

Quem conhece Vitória sabe que alguns nomes de bairros da Capital parecem ter sido feitos sob medida para virar uma sequência de emojis. Tem praia, ilha, santo, estrela, passarinho e até boi. Mas será que reconhecer cada um deles é tão fácil quanto parece?





No aniversário de 475 anos de Vitória, A Gazeta preparou um desafio para testar o quanto você conhece a cidade. São 20 bairros representados apenas por emojis, dos mais fáceis aos que vão exigir um pouco mais de intimidade com a geografia — e com os nomes — da Capital.





A missão é simples: observe os símbolos e tente descobrir qual bairro eles representam. No fim, o número de acertos vai revelar se você ainda está no nível “Turista em Vitória”, já pode se considerar “Capixaba da Gema” ou conhece tanto a cidade que é “Quase um GPS de Vitória”.





Preparado? Então faça o teste abaixo e descubra até onde vai o seu conhecimento sobre os bairros da Capital.