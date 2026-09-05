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Quiz: você consegue descobrir os bairros de Vitória só pelos emojis?

No aniversário de 475 anos da Capital, descubra se você é turista, capixaba da gema ou quase um GPS de Vitória

Publicado em 05 de Setembro de 2026 às 10:11

Erik Oakes

Erik Oakes

Publicado em 

05 set 2026 às 10:11

Quem conhece Vitória sabe que alguns nomes de bairros da Capital parecem ter sido feitos sob medida para virar uma sequência de emojis. Tem praia, ilha, santo, estrela, passarinho e até boi. Mas será que reconhecer cada um deles é tão fácil quanto parece?


No aniversário de 475 anos de Vitória, A Gazeta preparou um desafio para testar o quanto você conhece a cidade. São 20 bairros representados apenas por emojis, dos mais fáceis aos que vão exigir um pouco mais de intimidade com a geografia — e com os nomes — da Capital.


A missão é simples: observe os símbolos e tente descobrir qual bairro eles representam. No fim, o número de acertos vai revelar se você ainda está no nível “Turista em Vitória”, já pode se considerar “Capixaba da Gema” ou conhece tanto a cidade que é “Quase um GPS de Vitória”.


Preparado? Então faça o teste abaixo e descubra até onde vai o seu conhecimento sobre os bairros da Capital.

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