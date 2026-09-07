"Cemitério", lendas e animais: as curiosidades por trás dos nomes dos bairros de Vitória

Tabuazeiro, Maruípe, Jucutuquara, Bento Ferreira, Goiabeiras… Aposto que, em algum momento, enquanto falava sobre os bairros de Vitória, você já se perguntou: de onde vêm esses nomes?





Alguns fazem referência à presença indígena e à história do Espírito Santo. Outros estão ligados a personagens, características da região e até a lendas sobre figuras misteriosas. São histórias que ajudam a contar a trajetória da capital, mas que nem sempre são conhecidas pelos próprios moradores.





E já que amanhã, 8 de setembro, Vitória completa 475 anos, HZ resolveu entrar nessa viagem pelo passado e investigar a origem de alguns dos nomes mais curiosos dos bairros da capital. Afinal, por trás de cada nome pode existir uma história. E algumas são bem mais surpreendentes do que parecem.