A rede de propaganda pró-Rússia que explora violência sexual e usa mulheres do Exército ucraniano como isca

Para descobrir quanto esses canais lucram com conteúdo favorável à guerra, a BBC entrou em contato com eles se passando por um possível anunciante. O Pryamoy Efir Novosti informou que cobra no mínimo 500 mil rublos (R$ 29,9 mil) por anúncio. Os outros dois, que publicam insultos e conteúdo violento, disseram cobrar cerca de 40 mil rublos (R$ 2.400) cada.