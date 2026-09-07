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Investigação

Quem era o homem morto a tiro em Colina de Laranjeiras, na Serra

Vítima tinha 28 anos de idade. Corpo foi encontrado próximo à maternidade do bairro

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 10:35

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2026 às 10:35
Abner Henrique Lacerda de Souza
Abner Henrique Lacerda de Souza Imagem cedida pela família

O homem de 28 anos encontrado morto com marca de tiro em Colina de Laranjeiras, na Serra, era Abner Henrique Lacerda de Souza. O crime ocorreu no sábado (5), e, segundo a família, a vítima vivia nas ruas havia cerca de seis anos. 


Durante esse período, ele passou por diferentes clínicas de reabilitação na tentativa de se livrar do vício em drogas. Familiares contaram à reportagem da TV Gazeta que Abner enfrentava problemas relacionados à dependência química e que as internações faziam parte das tentativas de retomar a vida longe das ruas. 


O corpo foi encontrado após um pedestre relatar à Polícia Militar ter ouvido disparos de arma de fogo na região. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e constatou a morte.

Homem é morto a tiros em avenida na Serra
Local onde corpo foi encontrado | Leitor A Gazeta

Ainda não está esclarecido onde e em quais circunstâncias Abner foi baleado. Uma das hipóteses investigadas é que o disparo tenha ocorrido em uma área de mata próxima ao ponto onde o corpo foi encontrado, a poucos metros de uma maternidade.


Moradores relatam que o trecho de mata é utilizado como abrigo por usuários de drogas. Segundo um deles, algumas pessoas chegam a montar acampamentos no local e permanecem na região.

Moradores relatam que o trecho de mata em Colina de Laranjeiras é utilizado como abrigo por usuários de drogas
Moradores relatam que  trecho de mataé utilizado como abrigo por usuários de drogas | Ari Melo

 O caso é investigado pela Polícia Civil. Nenhum suspeito foi localizado. 


(Com informações de Priciele Venturini, da TV Gazeta)

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