Quem era o homem morto a tiro em Colina de Laranjeiras, na Serra

O homem de 28 anos encontrado morto com marca de tiro em Colina de Laranjeiras, na Serra, era Abner Henrique Lacerda de Souza. O crime ocorreu no sábado (5), e, segundo a família, a vítima vivia nas ruas havia cerca de seis anos.





Durante esse período, ele passou por diferentes clínicas de reabilitação na tentativa de se livrar do vício em drogas. Familiares contaram à reportagem da TV Gazeta que Abner enfrentava problemas relacionados à dependência química e que as internações faziam parte das tentativas de retomar a vida longe das ruas.





O corpo foi encontrado após um pedestre relatar à Polícia Militar ter ouvido disparos de arma de fogo na região. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) foi acionada e constatou a morte.