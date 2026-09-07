O matemático que passou 7 anos tentando resolver problema solucionado por amador com IA

"Pensei em um prompt engenhoso, dei a instrução à IA e, depois de cerca de 80 minutos de processamento, ela me apresentou uma solução. Então passei o resultado para outra versão do modelo e disse: 'Aqui está a solução. Você pode conferir e verificar se está correta?'. A resposta foi que, em essência, ela (a IA) não havia encontrado nenhum erro no raciocínio", acrescentou Price.