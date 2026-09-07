Calvin Harris faz grande rave e agita multidão no Rock in Rio debaixo de chuva

O DJ e produtor musical Adam Richard Wiles, conhecido pelo nome artístico como Calvin Harris, fez uma grande rave no Rock in Rio. O escossês tocou diversos hits que misturam pop e eletrônica e animou a multidão.

Como headliner, o DJ conseguiu segurar o público com seus hits, que foram suficientes para levar a multidão até o final debaixo de chuva, como fez Black Eyed Peas. No entanto, do meio para o fim da apresentação, era possível ver parte do público deixando o local.

O produtor trabalhou com nomes como Rihanna, Dua Lipa, The Weeknd, Pharrell Williams, Frank Ocean e Travis Scott e apresentou sucessos da parceria com esses cantores.

O DJ tem reconhecimento por sua produção musical. Acumula um Grammy e seis indicações. O Grammy veio por "We Found Love", com Rihanna.

Na apresentação no festival carioca, o DJ tocou algumas canções, como "One kiss", com Dua Lipa; "This is what you came for", "How deep is your love", sendo as duas últimas com Rihanna. Além disso,

usou o funk como forma de homenagear o Brasil.

Como era de se esperar, as músicas continham bastante instrumental e tecnologias digitais, fazendo com que os fãs entrassem na atmosfera dançante. Em "Feel so close", o público cantou a plenos pulmões.

Durante o show, o artista projetou a bandeira do Brasil nos telões, e os fãs gritaram em direção ao artista em resposta.

Não é a primeira vez que ele vem ao Brasil. Em fevereiro, esteve no país e se apresentou em um bloco de carnaval em São Paulo.

A apresentação terminou com "Good feeling", de Flo Rida, remixada pelo DJ.

O show de Calvin Harris encabeçou o dia de hoje. É a primeira vez que um DJ é headliner no festival.