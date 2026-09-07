Calvin Harris faz grande rave e agita multidão no Rock in Rio debaixo de chuva

O DJ e produtor musical Adam Richard Wiles, conhecido pelo nome artístico como Calvin Harris, fez uma grande rave no Rock in Rio. O escossês tocou diversos hits que misturam pop e eletrônica e animou a multidão.
Como headliner, o DJ conseguiu segurar o público com seus hits, que foram suficientes para levar a multidão até o final debaixo de chuva, como fez Black Eyed Peas. No entanto, do meio para o fim da apresentação, era possível ver parte do público deixando o local.
O produtor trabalhou com nomes como Rihanna, Dua Lipa, The Weeknd, Pharrell Williams, Frank Ocean e Travis Scott e apresentou sucessos da parceria com esses cantores.
O DJ tem reconhecimento por sua produção musical. Acumula um Grammy e seis indicações. O Grammy veio por "We Found Love", com Rihanna.
Na apresentação no festival carioca, o DJ tocou algumas canções, como "One kiss", com Dua Lipa; "This is what you came for", "How deep is your love", sendo as duas últimas com Rihanna. Além disso,
usou o funk como forma de homenagear o Brasil.
Como era de se esperar, as músicas continham bastante instrumental e tecnologias digitais, fazendo com que os fãs entrassem na atmosfera dançante. Em "Feel so close", o público cantou a plenos pulmões.
Durante o show, o artista projetou a bandeira do Brasil nos telões, e os fãs gritaram em direção ao artista em resposta.
Não é a primeira vez que ele vem ao Brasil. Em fevereiro, esteve no país e se apresentou em um bloco de carnaval em São Paulo.
A apresentação terminou com "Good feeling", de Flo Rida, remixada pelo DJ.
O show de Calvin Harris encabeçou o dia de hoje. É a primeira vez que um DJ é headliner no festival.
Pelo público presente muito entregue aos hits do artista, vale estar no Palco Mundo. Por outro lado, figurar como atração principal, no lugar de Black Eyed Peas, por exemplo, é um detalhe que o festival precisa avaliar em edições futuras.