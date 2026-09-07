Rock in Rio: veja horários e shows desta segunda, 7, que terá Elton John, Gil, Belo e Laufey

Esta segunda-feira, 7, encerra o primeiro fim de semana da edição de 2026 do Rock in Rio. Com Elton John em sua única performance no Brasil, a data promete trazer nomes de diferentes estilos da música para a mesma celebração.
Além do ídolo pop, outros artistas se apresentam no quarto dia de festival. Gilberto Gil, Laufey e Roupa Nova - que traz Guilherme Arantes de convidado -, são algumas das atrações que se apresentam, espalhados pelos diversos palcos do evento.
O Rock in Rio 2026 reúne outros grandes nomes da música como headliners: Foo Fighters e Calvin Harris, cujas apresentações se deram na sexta-feira, 4, e no domingo, 6, além de Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots, que sobem ao palco nos próximos dias.
O festival, que encerra o primeiro fim de semana hoje, retorna em 11, 12 e 13 de setembro.
Os ingressos para essa segunda-feira, 7, já esgotaram, assim como para o sábado, 12.
Horários do Rock in Rio na segunda-feira, 7 de setembro:
- 16h10 - Luísa Sonza convida Roberto Menescal
- 18h15 - Jon Batiste
- 20h30 - Gilberto Gil
- 23h - Elton John
- 15h - Vanessa da Mata convida Rubel
- 17h10 - Roupa Nova convida Guilherme Arantes
- 19h50 - Péricles canta Motown
- 21h55 - Laufey
- 21h05 - Max Styler
- 22h30 - Leo Janeiro & Simo Not Simon
- 1h30 - Fatboy Slim0h - Aline Rocha
- 14h40 - Tiee
- 16h30 - Martnália
- 18h20 - Belo
- 14h10 - Maui
- 15h40 - Melly
- 17h30 - Zeca Veloso
- 20h05 - Alee
- 14h40 - Wanda Sá
- 16h30 - Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
- 18h20 - João Bosco
O festival terá transmissão multiplataforma pelo Globoplay, Multishow e Canal Bis, com cobertura dos cinco palcos. A TV Globo também preparou conteúdos especiais ao longo dos dias de evento.
No Multishow, a transmissão começa diariamente às 15h15. O Canal Bis inicia a cobertura às 15h50. Assinantes do plano Premium do Globoplay terão acesso à programação completa pelo streaming, além de um sinal extra do Multishow em 4K.
Quem não é assinante também poderá acompanhar os shows dos cinco palcos pelo sinal aberto, que alternará entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30. A TV Globo exibirá flashes durante sua programação e um especial todas as noites do festival.