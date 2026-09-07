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Festival

Rock in Rio: veja horários e shows desta segunda, 7, que terá Elton John, Gil, Belo e Laufey

Elton John é a principal atração do quarto dia de rock; line-up, que mudou ao horário de alguns shows, ainda tem Gilberto Gil, Laufey e Roupa Nova com Guilherme Arantes
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 11:54

Elton John dá testemunho de defesa de Kevin Spacey em julgamento sobre abuso sexual,
Elton John se apresenta no Rock in Rio nesta segunda (7)  Reuters/Folhapress

Esta segunda-feira, 7, encerra o primeiro fim de semana da edição de 2026 do Rock in Rio. Com Elton John em sua única performance no Brasil, a data promete trazer nomes de diferentes estilos da música para a mesma celebração.

Além do ídolo pop, outros artistas se apresentam no quarto dia de festival. Gilberto Gil, Laufey e Roupa Nova - que traz Guilherme Arantes de convidado -, são algumas das atrações que se apresentam, espalhados pelos diversos palcos do evento.

O Rock in Rio 2026 reúne outros grandes nomes da música como headliners: Foo Fighters e Calvin Harris, cujas apresentações se deram na sexta-feira, 4, e no domingo, 6, além de Stray Kids, Maroon 5 e Twenty One Pilots, que sobem ao palco nos próximos dias.

O festival, que encerra o primeiro fim de semana hoje, retorna em 11, 12 e 13 de setembro.

Os ingressos para essa segunda-feira, 7, já esgotaram, assim como para o sábado, 12.

Horários do Rock in Rio na segunda-feira, 7 de setembro:

Palco Mundo
  • 16h10 - Luísa Sonza convida Roberto Menescal
  • 18h15 - Jon Batiste
  • 20h30 - Gilberto Gil
  • 23h - Elton John
Palco Sunset
  • 15h - Vanessa da Mata convida Rubel
  • 17h10 - Roupa Nova convida Guilherme Arantes
  • 19h50 - Péricles canta Motown
  • 21h55 - Laufey
New Dance Order
  • 21h05 - Max Styler
  • 22h30 - Leo Janeiro & Simo Not Simon
  • 1h30 - Fatboy Slim0h - Aline Rocha
Espaço Favela
  • 14h40 - Tiee
  • 16h30 - Martnália
  • 18h20 - Belo
Palco Supernova
  • 14h10 - Maui
  • 15h40 - Melly
  • 17h30 - Zeca Veloso
  • 20h05 - Alee
Palco Global Village
  • 14h40 - Wanda Sá
  • 16h30 - Joyce Moreno, Leila Pinheiro e Fernanda Takai
  • 18h20 - João Bosco
Onde assistir ao Rock in Rio

O festival terá transmissão multiplataforma pelo Globoplay, Multishow e Canal Bis, com cobertura dos cinco palcos. A TV Globo também preparou conteúdos especiais ao longo dos dias de evento.

No Multishow, a transmissão começa diariamente às 15h15. O Canal Bis inicia a cobertura às 15h50. Assinantes do plano Premium do Globoplay terão acesso à programação completa pelo streaming, além de um sinal extra do Multishow em 4K.

Quem não é assinante também poderá acompanhar os shows dos cinco palcos pelo sinal aberto, que alternará entre Multishow e Bis a cada 30 minutos, a partir das 15h30. A TV Globo exibirá flashes durante sua programação e um especial todas as noites do festival.

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