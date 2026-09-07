Doenças cardiovasculares em mulheres: 6 mitos que podem atrapalhar a prevenção

“É importante não cair no extremo de dizer que mulher não tem os sinais clássicos de infarto. A dor ou pressão no peito continua sendo um alerta fundamental. O que precisamos é ampliar o olhar: falta de ar, náusea, vômito, palpitações ou uma fadiga muito diferente do habitual também podem acompanhar um evento cardiovascular e não devem ser banalizados, principalmente quando surgem de forma súbita ou associados a outros sinais”, alerta Dr. Carlos Eduardo Suaide Silva, coordenador de Cardiologia da Dasa.