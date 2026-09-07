Mulher denuncia agressão e eletricista é preso em Vila Velha

A mulher pediu ajuda à filha e a uma vizinha, que acionaram a Polícia Militar. Quando os policiais já estavam na residência, segundo a corporação, o homem usou cocaína na frente de um dos militares. Ele foi detido e levado para a delegacia.





Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a vítima relatou que não foi o primeiro episódio de violência. Ela contou que viveu mais de 20 anos em um relacionamento marcado por agressões, ataques à autoestima e controle financeiro. Segundo a mulher, o companheiro chegou a impedi-la de ter um emprego formal, com carteira assinada.





Agora, a diarista afirma que pretende seguir os conselhos das filhas e começar uma nova fase da vida longe do ciclo de violência.





A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e injúria, no contexto da Lei Maria da Penha, além de posse de drogas para consumo pessoal. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.