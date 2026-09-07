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Ciclo de violência

Mulher denuncia agressão e eletricista é preso em Vila Velha

Segundo a vítima, o relacionamento foi marcado por mais de 20 anos de violência, ataques à autoestima e controle financeiro

Publicado em 07 de Setembro de 2026 às 12:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 set 2026 às 12:59
Mulher é agredida com panela por companheiro em Vila Velha
Mulher é agredida com panela por companheiro em Vila Velha Archimedis Patrício

Mais um homem foi preso no Espírito Santo por violência doméstica contra a companheira. Desta vez, o caso ocorreu no Ibes, em Vila Velha, no último sábado (5).


Segundo a Polícia Militar, a vítima, de 42 anos, é diarista e contou que o companheiro, de 54 anos, chegou em casa embriagado e iniciou uma discussão. Em determinado momento, o homem, que trabalha como eletricista, passou a agredi-la, inclusive com uma panela.

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A mulher pediu ajuda à filha e a uma vizinha, que acionaram a Polícia Militar. Quando os policiais já estavam na residência, segundo a corporação, o homem usou cocaína na frente de um dos militares. Ele foi detido e levado para a delegacia.


Em entrevista à repórter Priciele Venturini, da TV Gazeta, a vítima relatou que não foi o primeiro episódio de violência. Ela contou que viveu mais de 20 anos em um relacionamento marcado por agressões, ataques à autoestima e controle financeiro. Segundo a mulher, o companheiro chegou a impedi-la de ter um emprego formal, com carteira assinada.


Agora, a diarista afirma que pretende seguir os conselhos das filhas e começar uma nova fase da vida longe do ciclo de violência.


A Polícia Civil informou que o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e injúria, no contexto da Lei Maria da Penha, além de posse de drogas para consumo pessoal. Ele foi encaminhado ao sistema prisional.

O nome do preso não foi divulgado na reportagem para preservar a identidade da vítima.

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