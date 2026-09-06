Pastora usa salão de beleza para acolher mulheres vítimas de violência no ES

O que começou como um espaço de beleza no município de Anchieta se transformou em um local de acolhimento, que já salvou mais de 1.450 mulheres em situações de violência ou abuso.





Em 2015, a psicanalista e pastora Alessandra Belmond começou a notar que muitas clientes que frequentavam seu salão de beleza buscavam não apenas cuidados estéticos, mas também um espaço seguro onde podiam desabafar sobre os problemas emocionais e pedir socorro para situações de violência.





A partir de reuniões e bate-papos informais dentro do próprio salão, nasceu o Grupo de Acompanhamento à Mulher (GAM), organização não governamental (ONG) que já resgatou mulheres na região e em municípios vizinhos, como Piúma, Guarapari, Marataízes, Presidente Kennedy, Itaipava, Itaoca e Iconha.