Domingo de chuva no ES com alerta de tempestade e queda nos termômetros

A passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo deixa o tempo instável em todas as regiões neste domingo (6). De acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a combinação do sistema com a presença de umidade favorece a ocorrência de chuva em todo o Estado.





O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta para tempestades em diferentes regiões capixabas e prevê ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo. Também há previsão de declínio de temperatura, com queda de 3 °C a 5 °C em algumas áreas.