Domingo de chuva no ES com alerta de tempestade e queda nos termômetros

A passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo deixa o tempo instável em todas as regiões neste domingo (6). De acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a combinação do sistema com a presença de umidade favorece a ocorrência de chuva em todo o Estado.
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta para tempestades em diferentes regiões capixabas e prevê ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo. Também há previsão de declínio de temperatura, com queda de 3 °C a 5 °C em algumas áreas.
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Cariacica
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Guarapari
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Laranja da Terra
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São José do Calçado
- Serra
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Viana
- Vila Velha
- Vitória
- Alegre
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Cachoeiro de Itapemirim
- Divino de São Lourenço
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibitirama
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Presidente Kennedy
- São José do Calçado
Grande Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.
Região Sul: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.
Região Serrana: mínima de 18 °C e máxima25 °C.
Região Norte: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C
Região Noroeste: mínima de 17 °C e máxima, de 25 °C.