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Tempo

Domingo de chuva no ES com alerta de tempestade e queda nos termômetros

Frente fria deixa o tempo instável em todo o Estado. Inmet mantém alertas de tempestade e declínio de até 5ºC nas temperaturas

Publicado em 06 de Setembro de 2026 às 08:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

06 set 2026 às 08:59
Domingo de chuva no ES com alerta de tempestade e queda nos termômetros
Domingo de chuva no ES com alerta de tempestade e queda nos termômetros Incaper

A passagem de uma frente fria pelo Espírito Santo deixa o tempo instável em todas as regiões neste domingo (6). De acordo com o Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural), a combinação do sistema com a presença de umidade favorece a ocorrência de chuva em todo o Estado.


O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mantém alerta para tempestades em diferentes regiões capixabas e prevê ventos de até 60 km/h e possibilidade de granizo. Também há previsão de declínio de temperatura, com queda de 3 °C a 5 °C em algumas áreas.

Cidades em alerta de tempestade
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Cariacica
  12. Castelo
  13. Conceição do Castelo
  14. Divino de São Lourenço
  15. Domingos Martins
  16. Dores do Rio Preto
  17. Guaçuí
  18. Guarapari
  19. Ibatiba
  20. Ibitirama
  21. Iconha
  22. Irupi
  23. Itaguaçu
  24. Itapemirim
  25. Itarana
  26. Iúna
  27. Jerônimo Monteiro
  28. Laranja da Terra
  29. Marataízes
  30. Marechal Floriano
  31. Mimoso do Sul
  32. Muniz Freire
  33. Muqui
  34. Piúma
  35. Presidente Kennedy
  36. Rio Novo do Sul
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São José do Calçado
  41. Serra
  42. Vargem Alta
  43. Venda Nova do Imigrante
  44. Viana
  45. Vila Velha
  46. Vitória
Cidades em alerta de declínio de temperatura
    1. Alegre
    2. Apiacá
    3. Atílio Vivacqua
    4. Bom Jesus do Norte
    5. Cachoeiro de Itapemirim
    6. Divino de São Lourenço
    7. Dores do Rio Preto
    8. Guaçuí
    9. Ibitirama
    10. Itapemirim
    11. Iúna
    12. Jerônimo Monteiro
    13. Marataízes
    14. Mimoso do Sul
    15. Muniz Freire
    16. Muqui
    17. Presidente Kennedy
    18. São José do Calçado
    Máximas e mínimas

    Grande Vitória: mínima de 18 °C e máxima de 26 °C.

    Região Sul: mínima de 17 °C e máxima de 25 °C.

    Região Serrana: mínima de 18 °C e máxima25 °C.

    Região Norte: mínima de 17 °C e máxima de 26 °C

    Região Noroeste: mínima de 17 °C e máxima, de 25 °C.

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