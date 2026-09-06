Mostra virtual resgata Vitória de um século atrás em raros negativos de vidro; veja fotos

Como era Vitória antes dos grandes aterros, do crescimento urbano e das transformações que deram forma à cidade que conhecemos hoje? A partir de 8 de setembro, moradores e visitantes poderão voltar no tempo por meio da mostra virtual “Vitória em Negativos de Vidro”, que reúne 50 fotografias produzidas nas primeiras décadas do século XX. As imagens foram preservadas em placas de vidro, parte de uma das coleções mais raras do Arquivo Público Municipal.





A exposição faz parte da programação especial em comemoração ao aniversário de Vitória e também integra as celebrações dos “200 Anos da Fotografia no Mundo”, marco que remete à produção da obra Vista da Janela em Le Gras, de Joseph Niépce, em 1826.





Para permitir que o público tenha acesso às fotografias feitas há mais de cem anos, os fotógrafos Carlos Antolini e Elizabeth Nader recorreram a recursos tecnológicos atuais. O primeiro passo foi fotografar cada uma das placas de vidro sobre uma mesa de luz. O trabalho também envolveu a recuperação de negativos que estavam quebrados ou trincados, com a recomposição das partes como em um quebra-cabeça.





Na sequência, cada imagem passou por tratamento digital, processo que permitiu recuperar detalhes que permaneceram desconhecidos durante décadas.