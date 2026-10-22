Maratona de inovação desafia talentos a criar soluções para empresas

Estudantes e recém-formados serão desafiados a participar de uma maratona de inovação na qual deverão criar soluções para empresas e para a sociedade. Serão mais de 24 horas de imersão, abertas a alunos e profissionais de diferentes áreas e instituições.





Durante o evento, os participantes vão conhecer um problema, desenvolver uma solução, testar a proposta e apresentá-la a uma banca avaliadora.





A tarefa faz parte da 15ª edição do Hack Faesa, que acontece nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Campus Vitória. As inscrições podem ser feitas até 23 de outubro, na plataforma Even3.