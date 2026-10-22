Maratona de inovação desafia talentos a criar soluções para empresas

Estudantes e recém-formados serão desafiados a participar de uma maratona de inovação na qual deverão criar soluções para empresas e para a sociedade. Serão mais de 24 horas de imersão, abertas a alunos e profissionais de diferentes áreas e instituições.
Durante o evento, os participantes vão conhecer um problema, desenvolver uma solução, testar a proposta e apresentá-la a uma banca avaliadora.
A tarefa faz parte da 15ª edição do Hack Faesa, que acontece nos dias 31 de outubro e 1º de novembro, no Campus Vitória. As inscrições podem ser feitas até 23 de outubro, na plataforma Even3.
Os desafios serão conhecidos apenas no início da competição e poderão envolver demandas de empresas parceiras ou questões identificadas na sociedade.
Os participantes poderão construir as respostas após reunirem equipes multidisciplinares, combinando conhecimentos de tecnologia, negócios, comunicação, design e criatividade. Não é necessário que todos os integrantes saibam programar.
Durante o desenvolvimento dos projetos, os grupos contarão com mentorias e dinâmicas conduzidas por profissionais de empresas parceiras.
Participam desta edição a Vale, a Remsoft (antiga Inflor), a Teia e o Movimento Capixaba de Inovação (MCI). As soluções serão apresentadas em formato de pitch à banca avaliadora. Os três primeiros colocados receberão R$ 2 mil, R$ 1 mil e R$ 500, respectivamente.
Além da competição, a convivência com os especialistas durante o evento pode abrir caminhos profissionais.
Jair Batista, de 27 anos, formado em Ciência da Computação pela Faesa, foi um dos participantes que aproveitou essa oportunidade. Hoje, ele trabalha como analista desenvolvedor. Integrante da comissão organizadora do Hack há cerca de cinco anos, ele teve no evento o primeiro contato com a Inflor (atual Remsoft).
Os representantes da empresa acompanharam a atuação de Batista durante a maratona e o convidaram para uma conversa que resultou em uma proposta de trabalho. Ele está há cerca de três anos na Remsoft e conta que acompanhou outros participantes vivendo experiências semelhantes.
O jovem relata que o Hack Faesa foi uma porta de entrada para o ingresso no mercado de trabalho e fez a diferença em sua carreira.
“A premiação é importante, mas o maior ganho está no networking e na oportunidade de mostrar, na prática, o que somos capazes de fazer. As empresas acompanham os participantes durante todo o desenvolvimento e, muitas vezes, essas conexões acabam abrindo oportunidades profissionais, inclusive para quem não está entre os primeiros colocados”, conta.
A competição exige que os participantes dividam tarefas, tomem decisões e articulem diferentes conhecimentos em pouco tempo.
O coordenador do Centro de Pesquisa e Extensão da Faesa, Lucas Zanchetta Passamani, ressalta que essa experiência vai além da entrega de um projeto. Segundo ele, o evento cria um ambiente em que os participantes precisam transformar um problema em uma solução em um curto espaço de tempo, trabalhando em equipe e colocando diferentes conhecimentos em prática.
“Ao mesmo tempo, eles têm a oportunidade de mostrar seus talentos para profissionais que estão atuando no mercado. Essa conexão é um dos grandes diferenciais do evento”, destaca.
A programação começa às 8h de 31 de outubro, com recepção e cerimônia de abertura. Às 10h, após a divulgação dos desafios, tem início a maratona. Ao longo do dia, as equipes alternam o desenvolvimento dos projetos com mentorias, dinâmicas e momentos de integração.
A maratona segue pela noite e madrugada, com a finalização das soluções e a preparação dos pitches.
Após o encerramento da etapa de desenvolvimento, no dia 1º de novembro, começam as apresentações à banca a partir das 8h, momento em que os grupos defendem suas propostas diante dos avaliadores.
Ao longo de suas edições, o Hack Faesa registra uma média de dez soluções apresentadas por evento.
- 15ª edição do Hack FAESA
Inscrições: até 23 de outubro, na plataforma Even3.
Valor: R$ 60
Data: 31 de outubro e 1º de novembro de 2026
Local: Faesa — Campus Vitória
Público: estudantes e profissionais de diversas áreas e instituições
Premiação: R$ 2 mil para o primeiro lugar, R$ 1 mil para o segundo e R$ 500 para o terceiro
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