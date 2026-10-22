Como a pele pode ser o primeiro sinal de alerta do câncer de mama

Quando pensamos em prevenção do câncer de mama, a primeira imagem que vem à mente é a do autoexame, aquela palpação cuidadosa em busca de um nódulo. Além dos exames de imagem, esse cuidado é, sim, fundamental.





O câncer de mama é um dos tipos mais frequentes entre as mulheres brasileiras, com estimativa de mais de 78 mil novos casos por ano no país. Quando o diagnóstico chega cedo, as chances de cura podem ultrapassar 95%.





Mas existe algo que muitas mulheres ainda não sabem, a pele pode ser o primeiro lugar onde o câncer de mama dá sinal. Antes do caroço. Antes de qualquer alteração que ela associaria imediatamente ao seio.