Crescimento imobiliário em Vila Velha precisa se transformar em desenvolvimento

Mobilidade, transporte público, saneamento, drenagem, abastecimento de água, energia, segurança, áreas verdes e equipamentos públicos são parte da equação.





A iniciativa privada tem papel decisivo nessa construção. As empresas que escolhem investir no município contribuem para a geração de riqueza, empregos e modernização urbana. Mas cada projeto está inserido em um território e, por isso, seus efeitos ultrapassam os limites do próprio empreendimento. Considerar a relação com o entorno e com a comunidade é parte de uma atuação responsável.





Ao poder público cabe oferecer segurança jurídica, clareza nas regras, agilidade nos processos e capacidade de antecipar demandas. Para quem investe, previsibilidade é fundamental. Um ambiente institucional estável favorece decisões de longo prazo e cria condições para que novos projetos sejam desenvolvidos.





Nesse contexto, a aproximação entre governo, empresas, entidades representativas e sociedade civil é essencial. Precisamos construir uma agenda comum para Vila Velha, identificando gargalos, estabelecendo prioridades e buscando soluções antes que os problemas se tornem maiores.





O associativismo contribui justamente para esse diálogo, aproximando setores que, embora tenham interesses distintos, compartilham o compromisso com o futuro do município.





Vila Velha reúne localização estratégica, potencial turístico, vocação empresarial e áreas com capacidade para receber novos projetos. Esse conjunto de características coloca o município diante de uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. As decisões tomadas agora terão reflexos sobre mobilidade, ocupação territorial, serviços públicos e qualidade de vida nas próximas décadas.