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Éder Lemke

Artigo de Opinião

É presidente da Assevila
Éder Lemke

Crescimento imobiliário em Vila Velha precisa se transformar em desenvolvimento

Vila Velha reúne localização estratégica, potencial turístico, vocação empresarial e áreas com capacidade para receber novos projetos
Éder Lemke
É presidente da Assevila

Publicado em 20 de Outubro de 2026 às 15:49

Publicado em 

20 out 2026 às 15:49

Vila Velha vive um momento expressivo de expansão. O município lidera o mercado imobiliário capixaba, registra milhares de unidades em construção e atrai novos investimentos. Esse movimento demonstra a confiança do setor privado e o potencial econômico local, mas também traz uma responsabilidade: transformar a valorização imobiliária em desenvolvimento equilibrado e sustentável, capaz de beneficiar tanto quem já vive no município quanto quem chegará nos próximos anos.


O avanço do setor vai muito além da entrega de imóveis. Cada empreendimento movimenta uma ampla cadeia de atividades, gera empregos e fortalece a economia. A chegada de moradores e empresas amplia o consumo e cria demanda por educação, saúde, lazer, comércio e serviços, contribuindo para dinamizar diferentes regiões.


Esse processo, quando acompanhado de uma visão estratégica, pode descentralizar oportunidades e estimular a ocupação de áreas com potencial de transformação. Mas novos empreendimentos precisam estar acompanhados de infraestrutura compatível. 

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Mobilidade, transporte público, saneamento, drenagem, abastecimento de água, energia, segurança, áreas verdes e equipamentos públicos são parte da equação.


A iniciativa privada tem papel decisivo nessa construção. As empresas que escolhem investir no município contribuem para a geração de riqueza, empregos e modernização urbana. Mas cada projeto está inserido em um território e, por isso, seus efeitos ultrapassam os limites do próprio empreendimento. Considerar a relação com o entorno e com a comunidade é parte de uma atuação responsável.


Ao poder público cabe oferecer segurança jurídica, clareza nas regras, agilidade nos processos e capacidade de antecipar demandas. Para quem investe, previsibilidade é fundamental. Um ambiente institucional estável favorece decisões de longo prazo e cria condições para que novos projetos sejam desenvolvidos.


Nesse contexto, a aproximação entre governo, empresas, entidades representativas e sociedade civil é essencial. Precisamos construir uma agenda comum para Vila Velha, identificando gargalos, estabelecendo prioridades e buscando soluções antes que os problemas se tornem maiores. 


O associativismo contribui justamente para esse diálogo, aproximando setores que, embora tenham interesses distintos, compartilham o compromisso com o futuro do município.


Vila Velha reúne localização estratégica, potencial turístico, vocação empresarial e áreas com capacidade para receber novos projetos. Esse conjunto de características coloca o município diante de uma oportunidade que não deve ser desperdiçada. As decisões tomadas agora terão reflexos sobre mobilidade, ocupação territorial, serviços públicos e qualidade de vida nas próximas décadas.

Ricardo Medeiros

O mercado imobiliário pode ser um dos motores dessa transformação. Mas o sucesso desse ciclo não deve ser medido apenas pelo número de lançamentos ou unidades construídas. É preciso observar sua capacidade de gerar empregos, ampliar oportunidades, melhorar serviços, integrar regiões e proporcionar melhores condições de vida.


Vila Velha tem a oportunidade de transformar o atual ciclo de investimentos em um novo patamar de desenvolvimento. Para isso, precisamos pensar além do empreendimento individual e enxergar o município como um território integrado. 


Crescer é importante. O verdadeiro desafio é fazer com que esse crescimento seja organizado, inclusivo e sustentável, deixando como legado uma Vila Velha mais preparada para o futuro.

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