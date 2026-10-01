A alta dos imóveis no ES e a migração: uma fuga dos fluminenses?

* Eduardo Borges





Vitória assumiu a liderança nacional do preço do metro quadrado de apartamentos residenciais, segundo o Índice FipeZap. Em julho, o valor médio chegou a R$ 15.448, superando Itapema e Balneário Camboriú. Vila Velha, com R$ 11.341, já aparece como a nona cidade mais cara do país. Foi a primeira vez que Vitória alcançou o topo do ranking, notícia que ganhou ampla repercussão na imprensa local e nacional, inclusive na Exame.





Na entrevista que concedi ao site da Exame, destaquei fatores conhecidos. Vitória é a capital brasileira com menor território, possui poucos terrenos disponíveis e regras mais restritivas à verticalização. Vila Velha, com maior capacidade de lançamento, absorve parte da procura que transborda da capital. Boa gestão pública, economia aquecida, portos e comércio exterior também sustentam renda, emprego e confiança.





O próprio ranking contém uma peculiaridade decorrente de sua metodologia. Vitória praticamente não dispõe de espaço para empreendimentos populares dentro de seus limites. Esses projetos se concentram nos municípios vizinhos, especialmente Serra e Cariacica.





Em regiões metropolitanas cujas capitais são territorialmente maiores, bairros caros e áreas mais econômicas fazem parte do mesmo município. Em Vitória, parcela substancial da habitação de menor preço fica fora da capital e, portanto, fora de sua média. Isso ajuda a elevar o valor medido, embora não explique sozinho sua valorização.





Mas outro componente merece ser aprofundado: a migração. Segundo o Censo Demográfico do IBGE, entre 31 de julho de 2017 e 31 de julho de 2022, 102.402 pessoas chegaram ao Espírito Santo vindas de outras unidades da Federação, enquanto 74.534 fizeram o caminho inverso. O saldo migratório interestadual foi positivo em 27.868 pessoas.





Nota: Em uma janela mais ampla, que abrange movimentos ocorridos ao longo de até 10 anos, o saldo migratório interestadual foi positivo em 53.170 pessoas. Os dados indicam, portanto, que a atração líquida de moradores foi observada ao longo de toda década anterior ao Censo de 2022. E, acredita-se, segue intensa.