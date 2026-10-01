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Tempo

Frente fria avança no ES e 54 cidades entram em alerta de tempestade

O aviso meteorológico prevê acumulados de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos intensos entre 60 km/h e 100 km/h, além de possibilidade de queda de granizo

Publicado em 01 de Outubro de 2026 às 16:58

Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

01 out 2026 às 16:58
Leitor Richardson Borges | Arquivo

As instabilidades geradas pelo avanço de uma frente fria pela Região Sudeste devem ficar mais evidentes no Espírito Santo a partir desta sexta-feira (2). Após dias de calor intenso e abafamento, tempestades devem ser registradas até o fim de semana, segundo a Climatempo. 


Diante do cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja válido para mais de 50 municípios capixabas. O aviso meteorológico prevê acumulados de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos entre 60 km/h e 100 km/h, além de possibilidade de queda de granizo.

Cidades sob alerta laranja
  1. Afonso Cláudio
  2. Águia Branca
  3. Alegre
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Apiacá
  8. Atílio Vivacqua
  9. Baixo Guandu
  10. Barra de São Francisco
  11. Bom Jesus do Norte
  12. Brejetuba
  13. Cachoeiro de Itapemirim
  14. Castelo
  15. Colatina
  16. Conceição do Castelo
  17. Divino de São Lourenço
  18. Domingos Martins
  19. Dores do Rio Preto
  20. Governador Lindenberg
  21. Guaçuí
  22. Ibatiba
  23. Ibitirama
  24. Iconha
  25. Irupi
  26. Itaguaçu
  27. Itapemirim
  28. Itarana
  29. Iúna
  30. Jerônimo Monteiro
  31. João Neiva
  32. Laranja da Terra
  33. Linhares
  34. Mantenópolis
  35. Marataízes
  36. Marechal Floriano
  37. Marilândia
  38. Mimoso do Sul
  39. Muniz Freire
  40. Muqui
  41. Nova Venécia
  42. Pancas
  43. Presidente Kennedy
  44. Rio Novo do Sul
  45. Santa Leopoldina
  46. Santa Maria de Jetibá
  47. Santa Teresa
  48. São Domingos do Norte
  49. São Gabriel da Palha
  50. São José do Calçado
  51. São Roque do Canaã
  52. Vargem Alta
  53. Venda Nova do Imigrante
  54. Vila Valério

A chuva deve começar mais volumosa na sexta-feira (2) principalmente pelo centro-sul capixaba, atingindo cidades próximas à divisa com o Rio de Janeiro e à região do Vale do Rio Doce. No fim de semana, as instabilidades ganham força e se espalham pelo Estado. 

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