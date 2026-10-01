Frente fria avança no ES e 54 cidades entram em alerta de tempestade

As instabilidades geradas pelo avanço de uma frente fria pela Região Sudeste devem ficar mais evidentes no Espírito Santo a partir desta sexta-feira (2). Após dias de calor intenso e abafamento, tempestades devem ser registradas até o fim de semana, segundo a Climatempo.





Diante do cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja válido para mais de 50 municípios capixabas. O aviso meteorológico prevê acumulados de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos entre 60 km/h e 100 km/h, além de possibilidade de queda de granizo.