Frente fria avança no ES e 54 cidades entram em alerta de tempestade

As instabilidades geradas pelo avanço de uma frente fria pela Região Sudeste devem ficar mais evidentes no Espírito Santo a partir desta sexta-feira (2). Após dias de calor intenso e abafamento, tempestades devem ser registradas até o fim de semana, segundo a Climatempo.
Diante do cenário, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja válido para mais de 50 municípios capixabas. O aviso meteorológico prevê acumulados de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos entre 60 km/h e 100 km/h, além de possibilidade de queda de granizo.
- Afonso Cláudio
- Águia Branca
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Alto Rio Novo
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Baixo Guandu
- Barra de São Francisco
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Colatina
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Governador Lindenberg
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itaguaçu
- Itapemirim
- Itarana
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- João Neiva
- Laranja da Terra
- Linhares
- Mantenópolis
- Marataízes
- Marechal Floriano
- Marilândia
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Nova Venécia
- Pancas
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- Santa Leopoldina
- Santa Maria de Jetibá
- Santa Teresa
- São Domingos do Norte
- São Gabriel da Palha
- São José do Calçado
- São Roque do Canaã
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante
- Vila Valério
A chuva deve começar mais volumosa na sexta-feira (2) principalmente pelo centro-sul capixaba, atingindo cidades próximas à divisa com o Rio de Janeiro e à região do Vale do Rio Doce. No fim de semana, as instabilidades ganham força e se espalham pelo Estado.