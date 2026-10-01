Calçadas ainda impõem barreiras à autonomia de pessoas com deficiência visual 

As normas técnicas também estabelecem parâmetros para a instalação dos pisos. Segundo Silverlei Silvestre, a atualização da ABNT NBR 16537 tornou obrigatória a aplicação do piso direcional em calçadas com faixa livre, área destinada à circulação, igual ou superior a 1,20 metro de largura. O piso deve permanecer no centro dessa faixa, respeitar distância de obstáculos como muretas, paredes, postes e mobiliário urbano, ter largura mínima de 40 centímetros e apresentar contraste de cor em relação ao piso adjacente. Para o professor, porém, a aplicação ainda é acompanhada por outro desafio: a manutenção desses recursos depois de instalados.