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Frente fria deve mudar o tempo no ES e já há alertas de tempestades

Segundo a Climatempo, o fenômeno meteorológico deve provocar pancadas de chuva e reduzir o calor

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 12:55

Nayra Loureiro

Nayra Loureiro

Publicado em 

30 set 2026 às 12:55
Crédito: Vitor Jubini

Após dias de sol forte, uma nova frente fria avança pela Região Sudeste e deve mudar o tempo no Espírito Santo a partir desta quarta-feira (30). Segundo a Climatempo, o fenômeno meteorológico deve provocar pancadas de chuva e reduzir o calor.


As regiões Sul e Serrana devem ser as primeiras a sentir os efeitos da mudança no tempo. Já há um alerta de tempestade para 31 cidades capixabas, válido para quinta-feira (1º), emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).


Já na sexta-feira (2), o alerta passa a valer para todo o Espírito Santo


O Inmet prevê até 50 milímetros de chuva em 24 horas, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.

⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193
Cidades sob alerta na quinta (1º)
  1. Alegre
  2. Alfredo Chaves
  3. Anchieta
  4. Apiacá
  5. Atílio Vivacqua
  6. Bom Jesus do Norte
  7. Brejetuba
  8. Cachoeiro de Itapemirim
  9. Castelo
  10. Conceição do Castelo
  11. Divino de São Lourenço
  12. Domingos Martins
  13. Dores do Rio Preto
  14. Guaçuí
  15. Ibatiba
  16. Ibitirama
  17. Iconha
  18. Irupi
  19. Itapemirim
  20. Iúna
  21. Jerônimo Monteiro
  22. Marataízes
  23. Mimoso do Sul
  24. Muniz Freire
  25. Muqui
  26. Piúma
  27. Presidente Kennedy
  28. Rio Novo do Sul
  29. São José do Calçado
  30. Vargem Alta
  31. Venda Nova do Imigrante

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