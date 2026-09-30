Frente fria deve mudar o tempo no ES e já há alertas de tempestades

Após dias de sol forte, uma nova frente fria avança pela Região Sudeste e deve mudar o tempo no Espírito Santo a partir desta quarta-feira (30). Segundo a Climatempo, o fenômeno meteorológico deve provocar pancadas de chuva e reduzir o calor.





As regiões Sul e Serrana devem ser as primeiras a sentir os efeitos da mudança no tempo. Já há um alerta de tempestade para 31 cidades capixabas, válido para quinta-feira (1º), emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).





Já na sexta-feira (2), o alerta passa a valer para todo o Espírito Santo.





O Inmet prevê até 50 milímetros de chuva em 24 horas, além de ventos entre 40 e 60 km/h e possibilidade de queda de granizo.