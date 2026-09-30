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Chuvas no Sul

Advogado morre após quadra de tênis desabar durante temporal no Paraná

Outro homem que estava na quadra do Harmonia Clube de Campo ficou ferido e foi levado para um hospital da cidade. Sócios do clube foram retirados do local sem ferimentos pelo Corpo de Bombeiros

Publicado em 30 de Setembro de 2026 às 13:26

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

30 set 2026 às 13:26
Consequências causadas pelo temporal no Paraná
Consequências causadas pelo temporal no Paraná Redes sociais

O advogado Rafael Marchiani Paião, 42, morreu após ser atingido pelo desabamento de parte da estrutura de uma quadra de tênis durante temporal na tarde desta terça-feira (29) em Umuarama, na região noroeste do Paraná.


Outro homem que estava na quadra do Harmonia Clube de Campo ficou ferido e foi levado para um hospital da cidade. Sócios do clube foram retirados do local sem ferimentos pelo Corpo de Bombeiros.


Em nota, a diretoria do Harmonia lamentou a morte do advogado e informou que o clube ficará fechado nesta quarta-feira (30).


Paião era especialista em direito eleitoral e público e coordenava juridicamente a campanha de Sérgio Frederico (PL) a deputado estadual.


"Ele partiu fazendo o que mais gostava: jogando tênis", disse Frederico. O político lamentou a morte do advogado e elogiou o seu profissionalismo.


As rajadas de vento chegaram a 102 km/h na cidade, de acordo com a medição do (Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná), provocando destelhamentos e quedas de árvores.


A Defesa Civil do Paraná alertou os moradores do estado no início da semana para um ciclone extratropical que passaria entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, com uma frente fria associada passando pelo Paraná.


A previsão foi de tempestades intensas de terça até a madrugada desta quarta (30).

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