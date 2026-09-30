Vila Velha concentra metade dos imóveis em construção na Grande Vitória

O mercado imobiliário da Grande Vitória encerrou o primeiro semestre de 2026 com crescimento de 12,2% no número de unidades em produção. De acordo com o 47º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), divulgado nesta quarta-feira (30), foram registradas 21.311 unidades em produção, contra 18.989 em janeiro. Desse total, metade está sendo erguida em Vila Velha.
O levantamento reúne dados de 74 construtoras e incorporadoras que atuam em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Do total de unidades em produção, 20.768 são residenciais e 543 comerciais.
O crescimento também aparece na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em julho de 2025, eram 17.177 unidades em produção. Já em janeiro de 2025, o número era de 14.885. Com isso, o volume registrado no levantamento mais recente representa alta de 24,1% em 12 meses e de 43,2% em 18 meses.
Vila Velha concentra 10.653 unidades em produção, o equivalente a 50% de todo o mercado da Grande Vitória. São 10.369 unidades residenciais e 284 comerciais. A cidade também apresenta índice de comercialização de 76,3%.
Segundo o diretor da Comissão de Economia e Estatística do Sinduscon-ES, Eduardo Borges, a concentração de empreendimentos em Vila Velha está relacionada à possibilidade de verticalização da cidade.
“Vila Velha há muito tempo é a cidade mais favorável à verticalização, pois é possível fazer mais apartamentos em um terreno do que em Vitória, por exemplo”, afirma.
Entre as unidades residenciais em produção, os apartamentos de dois quartos representam a maior parcela, com 12.378 unidades. Na sequência, aparecem os imóveis de três quartos, com 3.886 unidades; de um quarto, com 3.132; e de quatro quartos ou mais, com 1.372.
O segmento econômico representa 61,98% do mercado residencial, com 13.209 unidades. Já os imóveis de médio e alto padrão correspondem a 38,02%, com 8.102 unidades.
Do total de unidades em produção, 72,8% já foram comercializadas, enquanto 27,2% permanecem em estoque para venda.
Entre janeiro e junho de 2026, foram lançadas 3.623 unidades. Desse total, 3.553 são residenciais e 70 comerciais.
A Serra liderou os lançamentos residenciais, com 1.699 unidades. Vila Velha aparece na sequência, com 1.538, enquanto Vitória teve 172 e Cariacica, 144.
No mesmo período, 1.871 unidades foram concluídas. Sendo 1.844 unidades residenciais e 27 comerciais. A Serra também liderou as entregas, com 996 unidades concluídas.
O setor movimentou ainda R$ 2,656 bilhões em Valor Geral de Vendas (VGV) residencial lançado no semestre. O indicador corresponde à soma do valor estimado de venda de todas as unidades de um empreendimento ou conjunto de empreendimentos.
Considerando apenas as unidades residenciais, o valor bruto de vendas chegou a R$ 2,703 bilhões no período. Já o valor vendido líquido ficou em R$ 1,963 bilhão, considerando os ajustes contabilizados pelo levantamento.
O levantamento também mostra diferenças no valor médio do metro quadrado entre os municípios. Nos imóveis de médio e alto padrão com quatro quartos ou mais, o preço médio chega a R$ 23.404 por m² em Vitória e R$ 20.753 em Vila Velha.
Nos apartamentos de três quartos, o valor médio é de R$ 17.560 por m² em Vitória e R$ 14.230 em Vila Velha.
Já entre os imóveis de dois quartos, os valores médios são: