Vila Velha concentra metade dos imóveis em construção na Grande Vitória

O mercado imobiliário da Grande Vitória encerrou o primeiro semestre de 2026 com crescimento de 12,2% no número de unidades em produção. De acordo com o 47º Censo Imobiliário do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Espírito Santo (Sinduscon-ES), divulgado nesta quarta-feira (30), foram registradas 21.311 unidades em produção, contra 18.989 em janeiro. Desse total, metade está sendo erguida em Vila Velha.





O levantamento reúne dados de 74 construtoras e incorporadoras que atuam em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Do total de unidades em produção, 20.768 são residenciais e 543 comerciais.





O crescimento também aparece na comparação com o mesmo período do ano anterior. Em julho de 2025, eram 17.177 unidades em produção. Já em janeiro de 2025, o número era de 14.885. Com isso, o volume registrado no levantamento mais recente representa alta de 24,1% em 12 meses e de 43,2% em 18 meses.