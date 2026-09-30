Mais de duas toneladas de carvão vegetal são apreendidas em Conceição da Barra

Mais de duas toneladas de carvão produzido de forma irregular foram apreendidas em Conceição da Barra, no Norte do Espírito Santo, nesta terça-feira (29). A fiscalização, realizada pela Polícia Civil, Polícis Militar Ambiental e o Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Espírito Santo (Idaf), também resultou na interdição de seis fornos que estavam em funcionamento no município.





Segundo a Polícia Civil, a ação teve como objetivo combater a produção ilegal de carvão vegetal na região e verificar as condições de funcionamento dos locais fiscalizados. Durante os trabalhos, as equipes identificaram irregularidades relacionadas à atividade desenvolvida no local.





O responsável pelo empreendimento será responsabilizado com base no artigo 60 da Lei nº 9.605/1998, que prevê como crime ambiental a instalação ou operação de atividades potencialmente poluidoras sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, ou em desacordo com as normas legais e regulamentares.