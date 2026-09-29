Corpo de idosa desaparecida foi encontrado em área de mata em São Mateus

O corpo de Venilda Kuster Frisso, de 77 anos, foi encontrado na manhã desta terça-feira (29), no bairro Bosque da Praia, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo. A idosa foi localizada em uma área de mata, próximo à estrada de Barra Nova. Venilda estava desaparecida desde o dia 19, quando saiu da casa em que morava com familiares.





O corpo foi encontrado pelo operador de máquinas Fabio Gomes dos Santos, que trabalhava na estrada. Em entrevista à repórter Cris Martinelli, da TV Gazeta, ele contou que percebeu animais sobrevoando a mata e, ao entrar cerca de 20 metros na vegetação, encontrou o cadáver. "Tinha esperança de que fosse encontrada viva", disse Fabio, que já sabia do desaparecimento da idosa.





Jany Kuster, filha de Venilda, esteve no local e reconheceu as roupas usadas pela mãe. O corpo foi encaminhado à Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Linhares, onde passará por exame necroscópico.





Jany descreve Venilda como uma mãe excepcional, guerreira e lutadora. "Hoje em dia, ela era serena. Mesmo na doença, ensinava a gente a orar; era serva de Deus. Não tenho nem palavras para falar do quanto era maravilhosa", diz.





Segundo a filha, Venilda fazia tratamento para Alzheimer há nove anos e utilizava medicamentos de forma contínua para diabetes. Antes do dia 19, a idosa já havia desaparecido outra vez. Nessa ocasião, foi encontrada cerca de duas horas depois por um casal, que a levou de volta para casa.