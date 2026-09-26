Corpo de homem é encontrado boiando em represa de São Mateus

Uma ambulância da Prefeitura de Vila Valério, no Noroeste do Espírito Santo, foi furtada na madrugada deste sábado (26). Posteriormente, ela foi encontrada na região da divisa entre o município e Jaguaré, no Norte do Estado.





De acordo com a Polícia Militar, um homem relatou que estava no pátio da prefeitura, no Centro, aguardando em outro veículo para transportar passageiros. Um indivíduo, então, assumiu a direção da ambulância, estacionada na garagem, colidiu com outros carros e fugiu com o veículo.





Após realizarem buscas, os militares encontraram a ambulância entre os municípios de Vila Valério e Jaguaré. Segundo a Polícia Civil, o fato será investigado pela Delegacia de Polícia de Vila Valério. Até o momento, nenhum suspeito foi localizado.