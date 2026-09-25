Jovem de 18 anos morre em acidente entre moto e carreta em Cachoeiro

Um jovem de 18 anos, identificado como Pedro Henrique Toneto Moulin, morreu após moto que conduzia colidir com uma carreta na ES 164, na localidade de Soturno, em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta sexta-feira (25).





Segundo a Polícia Militar, a vítima pilotava uma motocicleta Honda CG 150. Informações colhidas no local pelos militares indicam que a moto seguia sentido Soturno e, durante uma ultrapassagem realizada em trecho de curva, teria invadido a faixa contrária, e atingido a carreta, que seguia no sentido oposto.





O motorista da carreta permaneceu no local, acionou o serviço de emergência e foi submetido ao teste de bafômetro, que apresentou resultado negativo. O Corpo de Bombeiros realizou a limpeza da pista em razão do derramamento de óleo e outros fluidos.





A perícia da Polícia Científica foi acionada, e o corpo foi encaminhado para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim. O nome da vítima não foi divulgado. Segundo a Polícia Civil, as circunstâncias do acidente serão apuradas pela Delegacia Especializada de Infrações Penais e Outras (Dipo).