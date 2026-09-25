Prefeitura da Serra abre seleção com oportunidades para profissionais da Saúde

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado com vagas para a área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8.237,84. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva de profissionais de níveis médio/técnico e superior.
Os postos são para os cargos de auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, médico clínico geral, médico dermatologista, médico psiquiatra e médico infectologista.
Para auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal e técnico em enfermagem com jornada de 40 horas semanais, o salário-base é de R$ 2.088,90. Também há oportunidades para técnico em enfermagem com carga horária de 30 horas semanais, com salário-base de R$ 1.566,68.
Os aprovados para o cargo de médico que trabalharem 40 horas semanais terão salário-base de R$ 8.237,84. Já para médico dermatologista, médico psiquiatra e médico infectologista, a carga horária é de 20 horas semanais e o salário-base é de R$ 4.118,92.
Os selecionados receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 1.100,00, além de outros benefícios e adicionais previstos na legislação, conforme o cargo.
As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira, dia 29 de setembro, no Portal de Seleção da Prefeitura da Serra.
O resultado parcial das inscrições está previsto para 5 de outubro, e a homologação do resultado final para 12 de outubro.
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