Prefeitura da Serra abre seleção com oportunidades para profissionais da Saúde

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado com vagas para a área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8.237,84. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva de profissionais de níveis médio/técnico e superior.





Os postos são para os cargos de auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, médico clínico geral, médico dermatologista, médico psiquiatra e médico infectologista.





Para auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal e técnico em enfermagem com jornada de 40 horas semanais, o salário-base é de R$ 2.088,90. Também há oportunidades para técnico em enfermagem com carga horária de 30 horas semanais, com salário-base de R$ 1.566,68.