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Prefeitura da Serra abre seleção com oportunidades para profissionais da Saúde

Processo seletivo tem como objetivo formar cadastro de reserva em diferentes áreas; inscrições seguem até 29 de setembro

Publicado em 25 de Setembro de 2026 às 12:25

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

25 set 2026 às 12:25
Prefeitura da Serra
Prefeitura da Serra Ricardo Medeiros

A Prefeitura da Serra está com inscrições abertas para o processo seletivo simplificado com vagas para a área da Saúde. A remuneração pode chegar a R$ 8.237,84. O objetivo da seleção é formar cadastro de reserva de profissionais de níveis médio/técnico e superior.


Os postos são para os cargos de auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal, técnico em enfermagem, médico clínico geral, médico dermatologista, médico psiquiatra e médico infectologista.


Para auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal e técnico em enfermagem com jornada de 40 horas semanais, o salário-base é de R$ 2.088,90. Também há oportunidades para técnico em enfermagem com carga horária de 30 horas semanais, com salário-base de R$ 1.566,68.

Os aprovados para o cargo de médico que trabalharem 40 horas semanais terão salário-base de R$ 8.237,84. Já para médico dermatologista, médico psiquiatra e médico infectologista, a carga horária é de 20 horas semanais e o salário-base é de R$ 4.118,92.


Os selecionados receberão ainda auxílio-alimentação de R$ 1.100,00, além de outros benefícios e adicionais previstos na legislação, conforme o cargo.


As inscrições podem ser feitas até a próxima terça-feira, dia 29 de setembro, no Portal de Seleção da Prefeitura da Serra.

O resultado parcial das inscrições está previsto para 5 de outubro, e a homologação do resultado final para 12 de outubro.

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