ES tem 7 concursos e seleções abertos com salários de mais de R$ 8 mil

Também estão abertas as inscrições para o certame do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo (CRF-ES), com uma vaga imediata e cadastro de reserva para o cargo de advogado. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 3.000,00, além de benefícios. O prazo de inscrição segue até o dia 5 de outubro de 2026.





A Prefeitura de Vitória vai contratar professores em designação temporária para atuar na educação especial. São 335 postos para atuar na educação básica. As inscrições podem ser feitas até 27 de setembro. O salário varia de R$ 3.281,63 a R$ 6.669,36.





Em Ibiraçu, no Espírito Santo, a prefeitura abriu seleção para a contratação temporária de profissionais de diversos níveis de escolaridade. São dez vagas com ganhos que chegam a R$ 5.490,00. O atendimento presencial aos candidatos ocorre de 23 a 30 de setembro.