ES tem 7 concursos e seleções abertos com salários de mais de R$ 8 mil

Pelo menos sete concursos públicos e processos seletivos estão abertos no Espírito Santo, reunindo mais de 470 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva. Os editais têm como objetivo selecionar servidores efetivos e profissionais temporários em diversos órgãos do estado, com salários que podem passar de R$ 8 mil mensais.
Estão abertas as inscrições para o concurso público do Conselho Regional de Educação Física da 17ª Região (CREF17/ES). A oferta é de duas vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, com remuneração que pode chegar a R$ 5.500,00. Os candidatos podem se inscrever até o dia 20 de outubro.
Também estão abertas as inscrições para o certame do Conselho Regional de Farmácia do Estado do Espírito Santo (CRF-ES), com uma vaga imediata e cadastro de reserva para o cargo de advogado. A jornada de trabalho é de 20 horas semanais, com remuneração de R$ 3.000,00, além de benefícios. O prazo de inscrição segue até o dia 5 de outubro de 2026.
A Prefeitura de Vitória vai contratar professores em designação temporária para atuar na educação especial. São 335 postos para atuar na educação básica. As inscrições podem ser feitas até 27 de setembro. O salário varia de R$ 3.281,63 a R$ 6.669,36.
Em Ibiraçu, no Espírito Santo, a prefeitura abriu seleção para a contratação temporária de profissionais de diversos níveis de escolaridade. São dez vagas com ganhos que chegam a R$ 5.490,00. O atendimento presencial aos candidatos ocorre de 23 a 30 de setembro.
A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Estado, lançou edital com 64 vagas para professores e pedagogos efetivos. A remuneração pode chegar a R$ 8.640,00, conforme a carga horária e a titulação do candidato. As inscrições ficam abertas até 7 de outubro.
Em Santa Maria de Jetibá, na Região Serrana, o concurso público oferece 50 vagas para a Guarda Municipal, sendo 30 imediatas e 20 para cadastro de reserva no quadro efetivo. O subsídio inicial é de R$ 3.763,26, acrescido de auxílio-alimentação de R$ 750,00 e adicional por tempo de serviço. É exigido ensino médio completo e idade entre 18 e 40 anos. As inscrições podem ser feitas até as 16h do dia 21 de outubro de 2026.
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