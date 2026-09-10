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64 vagas

Prefeitura de Anchieta abre concurso para professores com salário de até R$ 8 mil

Oportundiades são para atuar na educação infantil, anos iniciais e finais do ensino fundamental e pedagogos, além de formação de cadastro de reserva

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 11:23

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

10 set 2026 às 11:23
Data: 06/11/2019 - ES - Anchieta - Fachada da Prefeitura de Anchieta
Fachada da Prefeitura de Anchieta Carlos Alberto Silva

A Prefeitura de Anchieta, no Sul do Espírito Santo, publicou nesta quinta-feira (10) o edital de abertura do concurso público para contratação de profissionais efetivos da Educação. A oferta é de 64 vagas para atuação na educação infantil, anos iniciais e finais do ensino fundamental e pedagogos, além de formação de cadastro de reserva. Para participar, o candidato precisa ter licenciatura plena.


A remuneração inicial para jornada de 25 horas semanais é de R$ 3.600,00 para graduação, podendo chegar a R$ 5.400,00 para doutorado. Já para pedagogo com jornada de 40 horas, os valores vão de R$ 5.760,00 (graduação) a R$ 8.640,00 (doutorado).

A maior oferta é para PEB I – professor de Educação Básica (Educação Infantil), com 25 vagas, seguida por PEB II – professor de Educação Básica (1º ao 5º ano), com 15 postos.


De acordo com o edital, para os anos finais do ensino fundamental, há chances nas áreas de Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Ciências, Língua Inglesa, Educação Física e Arte. 


O concurso conta ainda com 20 vagas para pedagogos, sendo 12 para jornada de 25 horas semanais e oito para jornada de 40 horas, ambas com previsão de cadastro de reserva.

As inscrições podem ser feitas de 21 de setembro a 7 de outubro de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), responsável pelo concurso. A taxa de inscrição para todos os cargos é de R$ 100,00. 


Podem pedir isenção do valor os candidatos com hipossuficiência econômica, prestadores de serviço no período eleitoral no Espírito Santo, doadores de medula óssea, pessoas com deficiência e doadores de sangue. A solicitação do benefício deve ser feita nos dias 21 e 22 de setembro.


O concurso da Prefeitura de Anchieta terá provas objetiva e discursiva (redação), que serão aplicadas no dia 29 de novembro de 2026. Também haverá prova de títulos, avaliação biopsicossocial e heteroidentificação, conforme as regras estabelecidas no edital.


Os profissionais nomeados serão vinculados ao Plano de Carreira dos Servidores do Quadro do Magistério do Município de Anchieta. A validade do certame será de dois anos, contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.
Confira as vagas

  • PEB I - Professor de Educação Básica - Educação Infantil – Ensino Infantil BNCC (25, além de cadastro de reserva)

  • PEB II - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Iniciais – (1° ao 5° ano) (15, além de cadastro de reserva)

  • PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Finais - Língua Portuguesa (1)

  • PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Finais - Matemática (cadastro de reserva)

  • PEB III - Professor de Educação Básica -Ensino Fundamental Anos Finais - História (cadastro de reserva)

  • PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Finais - Geografia (1, além de cadastro de reserva)

  • PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Finais - Ciências (1, além de cadastro de reserva)

  • PEB III - Professor de Educação Básica -Ensino Fundamental Anos Finais - Língua Inglesa (cadastro de reserva)

  • PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Finais - Educação Física (1, além de cadastro de reserva)

  • PEB III - Professor de Educação Básica - Ensino Fundamental Anos Finais - Arte (cadastro de reserva)

  • PEB VI – Professor de Educação Básica - Educação Básica - Pedagogo (12, além de cadastro de reserva)

  • PEB VI – Professor de Educação Básica - Educação Básica - Pedagogo (8, além de cadastro de reserva)

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