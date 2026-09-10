Prefeitura de Anchieta abre concurso para professores com salário de até R$ 8 mil

As inscrições podem ser feitas de 21 de setembro a 7 de outubro de 2026, no site do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação (Idcap), responsável pelo concurso. A taxa de inscrição para todos os cargos é de R$ 100,00.





Podem pedir isenção do valor os candidatos com hipossuficiência econômica, prestadores de serviço no período eleitoral no Espírito Santo, doadores de medula óssea, pessoas com deficiência e doadores de sangue. A solicitação do benefício deve ser feita nos dias 21 e 22 de setembro.





O concurso da Prefeitura de Anchieta terá provas objetiva e discursiva (redação), que serão aplicadas no dia 29 de novembro de 2026. Também haverá prova de títulos, avaliação biopsicossocial e heteroidentificação, conforme as regras estabelecidas no edital.





Os profissionais nomeados serão vinculados ao Plano de Carreira dos Servidores do Quadro do Magistério do Município de Anchieta. A validade do certame será de dois anos, contados da homologação do resultado final, podendo ser prorrogada por igual período.