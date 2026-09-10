Projeto leva arte, desenho e educação ambiental a escolas das Montanhas Capixabas

Estudantes de escolas públicas de Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante terão contato com o desenho como ferramenta de criação e de observação da natureza ao longo de setembro e outubro. O projeto Oficina de Desenho Mata Atlântica, do designer Ronaldo Barbosa, leva atividades práticas de artes visuais e encontros sobre profissões do setor para alunos do Ensino Fundamental e Médio.



A iniciativa começou nesta semana e prevê 10 oficinas de desenho e 10 palestras nas escolas dos três municípios. A primeira atividade foi realizada na terça-feira (8), e as oficinas seguem nos dias 9, 15, 16 e 30 de setembro. Já as palestras estão programadas para os dias 2, 6, 7, 13, 14, 28 e 29 de outubro.



Um dos destaques do projeto é a relação entre a produção artística e o território onde os estudantes vivem. Nas oficinas, a paisagem e a biodiversidade da Mata Atlântica servem como ponto de partida para exercícios de observação e criação.