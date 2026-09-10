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Arte e natureza

Projeto leva arte, desenho e educação ambiental a escolas das Montanhas Capixabas

Iniciativa promove oficinas de desenho inspiradas na Mata Atlântica e apresenta aos jovens diferentes possibilidades profissionais nas artes visuais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 12:33

Oficinas de arte e Mata Atlântica chegam a escolas públicas das Montanhas Capixabas
Oficinas de arte e Mata Atlântica chegam a escolas públicas das Montanhas Capixabas Divulgação / Instituto Ronaldo Barbosa

Estudantes de escolas públicas de Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante terão contato com o desenho como ferramenta de criação e de observação da natureza ao longo de setembro e outubro. O projeto Oficina de Desenho Mata Atlântica, do designer  Ronaldo Barbosa, leva atividades práticas de artes visuais e encontros sobre profissões do setor para alunos do Ensino Fundamental e Médio.


A iniciativa começou nesta semana e prevê 10 oficinas de desenho e 10 palestras nas escolas dos três municípios. A primeira atividade foi realizada na terça-feira (8), e as oficinas seguem nos dias 9, 15, 16 e 30 de setembro. Já as palestras estão programadas para os dias 2, 6, 7, 13, 14, 28 e 29 de outubro.

Um dos destaques do projeto é a relação entre a produção artística e o território onde os estudantes vivem. Nas oficinas, a paisagem e a biodiversidade da Mata Atlântica servem como ponto de partida para exercícios de observação e criação.

Estudantes das Montanhas Capixabas participam de oficinas de desenho e arte
Estudantes das Montanhas Capixabas participam de oficinas de desenho e arte Divulgação / Instituto Ronaldo Barbosa

As atividades são conduzidas pela artista plástica Andreia Falqueto, que também é pesquisadora e professora. Com experiência em desenho, pintura, objetos e instalações, ela propõe aos alunos uma aproximação com a arte a partir daquilo que faz parte do cotidiano.

A ideia é estimular uma percepção mais atenta e transformar esse olhar em criação


Cada oficina tem duração de aproximadamente uma hora e meia e é voltada a estudantes de 12 a 16 anos. Durante os encontros, eles são convidados a observar elementos da paisagem, identificar características do ambiente em que vivem e transformar essas referências em produções autorais.

Trabalhos dos estudantes serão exibidos

O resultado das oficinas não ficará restrito às salas de aula. Os desenhos produzidos pelos estudantes serão reunidos posteriormente em uma mostra aberta ao público. A data e o local da exposição ainda serão divulgados pela organização.

A proposta é apresentar ao público parte do processo desenvolvido nas escolas e mostrar como os alunos interpretaram artisticamente o território e a natureza presentes em seu cotidiano.

Arte também como possibilidade profissional

Além das oficinas, o projeto promove encontros sobre o mercado de trabalho relacionado às artes visuais. As palestras são destinadas a jovens de 14 a 18 anos e apresentam diferentes áreas de atuação, como design, arquitetura, pintura, escultura, paisagismo, urbanismo, artesanato, arte contemporânea e arte popular.

A intenção é ampliar o contato dos estudantes com profissões que nem sempre fazem parte do repertório apresentado no ambiente escolar e mostrar que a formação artística pode estar relacionada a diferentes campos de trabalho.

Serviço

Oficina de Desenho Mata Atlântica
Período: setembro e outubro de 2026
Onde: escolas públicas de Marechal Floriano, Vargem Alta e Venda Nova do Imigrante
Oficinas de desenho: Andreia Falqueto
Palestras: temas relacionados às artes visuais e possibilidades profissionais

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