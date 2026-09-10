Museu Vale tem programação gratuita em Vila Velha durante a Primavera dos Museus

O Museu Vale terá quatro dias de programação gratuita e inclusiva em Vila Velha durante a 20ª Primavera dos Museus. De 22 a 25 de setembro, a exposição Imaginalivre!, do coletivo Opavivará!, no Parque Cultural Casa do Governador, recebe atividades voltadas a diferentes públicos.





A programação inclui visitas mediadas com intérprete de Libras, atividade sensorial para crianças de 0 a 3 anos, visitas adaptadas para pessoas cegas e com baixa visão e uma experiência especialmente pensada para pessoas neuroatípicas. Também serão realizados bate-papos sobre democratização do acesso à arte.





A programação começa na terça-feira (22), com visitas educativas com intérprete de Libras, às 9h e às 14h. Na quarta (23), será a vez do Imaginalivre! para bebês, das 9h às 12h. A proposta é apresentar a arte aos pequenos por meio dos sentidos, do corpo e da interação com as obras.





Na quinta (24), pessoas cegas e com baixa visão poderão participar de visitas mediadas às 9h e às 14h. O encerramento será na sexta (25), com visitas voltadas a pessoas neuroatípicas, também às 9h e às 14h, com uma abordagem adaptada às diferentes formas de percepção, comunicação e interação.