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Para todas as idades

Museu Vale tem programação gratuita em Vila Velha durante a Primavera dos Museus

Exposição no Parque Cultural Casa do Governador terá visitas em Libras, experiência para bebês e atividades para pessoas cegas e neuroatípicas
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 09:00

Museu Vale tem programação gratuita e inclusiva em Vila Velha
Museu Vale tem programação gratuita e inclusiva em Vila Velha Felipe Amarelo

O Museu Vale terá quatro dias de programação gratuita e inclusiva em Vila Velha durante a 20ª Primavera dos Museus. De 22 a 25 de setembro, a exposição Imaginalivre!, do coletivo Opavivará!, no Parque Cultural Casa do Governador, recebe atividades voltadas a diferentes públicos.


A programação inclui visitas mediadas com intérprete de Libras, atividade sensorial para crianças de 0 a 3 anos, visitas adaptadas para pessoas cegas e com baixa visão e uma experiência especialmente pensada para pessoas neuroatípicas. Também serão realizados bate-papos sobre democratização do acesso à arte.


A programação começa na terça-feira (22), com visitas educativas com intérprete de Libras, às 9h e às 14h. Na quarta (23), será a vez do Imaginalivre! para bebês, das 9h às 12h. A proposta é apresentar a arte aos pequenos por meio dos sentidos, do corpo e da interação com as obras.


Na quinta (24), pessoas cegas e com baixa visão poderão participar de visitas mediadas às 9h e às 14h. O encerramento será na sexta (25), com visitas voltadas a pessoas neuroatípicas, também às 9h e às 14h, com uma abordagem adaptada às diferentes formas de percepção, comunicação e interação.

Exposição em Vila Velha
Exposição no Parque Cultural Casa do Governador terá visitas em Libras, experiência para bebês e atividades para pessoas cegas e neuroatípicas
Exposição no Parque Cultural Casa do Governador terá visitas em Libras, experiência para bebês e atividades para pessoas cegas e neuroatípicas Felipe Amarelo

A programação acontece dentro de  Imaginalivre!, mostra inédita do coletivo carioca Opavivará! que reúne instalações, vídeos e obras interativas. A exposição propõe uma relação mais participativa com a arte e pode ser visitada gratuitamente no Parque Cultural Casa do Governador até 1º de novembro.


Entre os destaques estão Karaokente, que transforma um fogão de quatro bocas em um karaokê; Sistemar, uma grande rede que também funciona como sistema sonoro; e Espreguiçadeira-multi, formada por cadeiras de praia unidas para criar um espaço coletivo.


A partir de 8 de outubro, a mostra também chegará ao Parque Botânico Vale e ao Parque Costeiro Vale, em Vitória, onde permanecerá até 13 de dezembro.

Programação

22/09: visita com intérprete de Libras, às 9h e às 14h

23/09: IMAGINALIVRE! para bebês, das 9h às 12h

24/09: visita para pessoas cegas e com baixa visão, às 9h e às 14h

25/09: visita para pessoas neuroatípicas, às 9h e às 14h


Visitação da exposição: terça a sábado, das 8h às 17h; domingo, das 8h às 15h.

Serviço

20ª Primavera dos Museus – Museu Vale

Quando: 22 a 25 de setembro

Onde: Parque Cultural Casa do Governador, Vila Velha

Entrada: gratuita e sem agendamento

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