10 relógios da Vivara para presentear

Escolher um presente especial nem sempre é uma tarefa simples. Afinal, mais do que encontrar algo bonito, a ideia é escolher uma peça que combine com a personalidade de quem vai recebê-la e que continue fazendo sentido mesmo depois da data da comemoração. Nesse sentido, o relógio aparece como uma opção clássica e versátil, unindo estilo, funcionalidade e aquele toque de presente que pode acompanhar a pessoa por muito tempo.
Na Vivara, os relógios aparecem em diferentes estilos, materiais e propostas, com opções que vão dos modelos mais clássicos aos contemporâneos. A marca reúne alternativas para diferentes perfis, seja para quem prefere acessórios discretos e fáceis de combinar, seja para quem gosta de uma peça que ganhe destaque no visual.
E tem mais um detalhe que pode deixar a escolha ainda mais interessante para os assinantes do Clube A Gazeta: a parceria entre o Clube e a Vivara oferece até 15% de desconto, incluindo relógios.
Para ajudar na escolha, reunimos 10 relógios da Vivara que podem transformar a busca pelo presente ideal em uma tarefa bem mais simples.
Delicado e versátil, o Life Amor com pulseira de couro cinza combina uma proposta mais discreta com um toque contemporâneo. É uma alternativa para quem prefere acessórios que possam acompanhar diferentes momentos da rotina.
Relógio Life Amor Feminino Couro Cinza
O couro branco deixa o relógio com uma aparência leve e elegante. O modelo pode ser uma boa escolha para quem gosta de acessórios claros e fáceis de incorporar a produções mais delicadas. A versão encontrada atualmente aparece por R$ 490.
Relógio Life Feminino em Couro Branco
O acabamento rosé dá ao relógio um visual delicado e sofisticado. A combinação do metal com a tonalidade rosada faz do modelo uma opção para quem gosta de acessórios femininos com um toque de destaque. Atualmente, o modelo aparece por R$ 750.
Relógio Life Sucesso Feminino Aço Rosé
Clássico e fácil de combinar, o modelo prateado pode acompanhar diferentes estilos e ocasiões. A tonalidade neutra é uma escolha interessante para quem prefere um acessório versátil, que não fique preso a uma única produção. O modelo aparece atualmente por R$ 690.
Relógio Life Formatura Feminino Aço Prateado
Com visual sofisticado e acabamento escuro, o Icona Man é uma opção para quem gosta de relógios marcantes. O modelo possui movimento automático e caixa em aço, combinando bem com produções mais elegantes. Atualmente, aparece na seleção da Vivara por R$ 1.990.
Relógio Vivara Icona Man Automático Masculino em Aço Grafite
Para quem prefere um visual clássico, o Pampas com pulseira de couro marrom é uma alternativa versátil. O couro acrescenta um toque tradicional ao acessório, que pode acompanhar tanto produções casuais quanto ocasiões que pedem um pouco mais de formalidade. O modelo aparece atualmente por R$ 1.290 na Vivara.
Relógio Vivara Pampas Masculino em Couro Marrom
O acabamento preto dá ao modelo uma aparência contemporânea e fácil de combinar. É uma escolha interessante para quem gosta de acessórios mais discretos, mas ainda quer um relógio com presença no pulso. A Vivara apresenta o modelo por R$ 1.390.
Relógio Vivara Masculino em Aço Preto
O acabamento preto traz uma proposta diferente para o relógio feminino, com visual mais moderno e marcante. É uma opção para quem gosta de fugir dos modelos tradicionais prateados ou rosés e prefere um acessório com mais personalidade.
Relógio Life Cuore Feminino Aço Preto
Com pulseira de couro branco, o modelo traz uma proposta mais delicada e leve. É uma alternativa para quem procura um relógio que, além de marcar as horas, também funcione como parte da composição do look.
Relógio Life Maravilhas Marinhas Feminino Couro Branco
Com pulseira de couro preto, o modelo Pantanal aposta em uma estética mais sóbria. É uma opção para quem procura um relógio que possa ser usado no dia a dia sem deixar de lado um visual elegante. O modelo aparece atualmente disponível por R$ 623 na Vivara.
Relógio Vivara Pantanal Masculino Couro Preto
Na hora de escolher, vale pensar principalmente no estilo de quem vai receber o presente. Pessoas que preferem acessórios clássicos podem gostar mais de modelos em aço prateado ou com pulseira de couro. Já quem gosta de peças modernas pode se identificar com acabamentos pretos, rosé ou outros detalhes mais marcantes.
Também é interessante observar quais acessórios a pessoa costuma usar. Se ela prefere peças discretas, um relógio minimalista pode ser uma escolha certeira. Para quem gosta de chamar atenção para o pulso, modelos maiores ou com acabamentos diferenciados podem fazer mais sentido.
Afinal, mais do que escolher um relógio bonito, o segredo é encontrar aquele que tenha a ver com a personalidade e o estilo de quem vai recebê-lo.
Caro leitor (a),
Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro cinco pontos:
1 - Como participantes do Programa de Associados, somos remunerados pelas compras qualificadas efetuadas;
2 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
3 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
4 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;
5 - Os preços e disponibilidade podem variar e até o fechamento desta matéria.