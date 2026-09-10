10 relógios da Vivara para presentear

Escolher um presente especial nem sempre é uma tarefa simples. Afinal, mais do que encontrar algo bonito, a ideia é escolher uma peça que combine com a personalidade de quem vai recebê-la e que continue fazendo sentido mesmo depois da data da comemoração. Nesse sentido, o relógio aparece como uma opção clássica e versátil, unindo estilo, funcionalidade e aquele toque de presente que pode acompanhar a pessoa por muito tempo.





Na Vivara, os relógios aparecem em diferentes estilos, materiais e propostas, com opções que vão dos modelos mais clássicos aos contemporâneos. A marca reúne alternativas para diferentes perfis, seja para quem prefere acessórios discretos e fáceis de combinar, seja para quem gosta de uma peça que ganhe destaque no visual.





E tem mais um detalhe que pode deixar a escolha ainda mais interessante para os assinantes do Clube A Gazeta: a parceria entre o Clube e a Vivara oferece até 15% de desconto, incluindo relógios.





Para ajudar na escolha, reunimos 10 relógios da Vivara que podem transformar a busca pelo presente ideal em uma tarefa bem mais simples.