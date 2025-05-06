Relógios femininos em alta: veja tendências, como usar e modelos para cada estilo

Do clássico ao esportivo, passando pelas versões smart
e cheias de design, há modelos para todos os gostos — e bolsos. Neste guia, você confere quais relógios femininos estão em alta, dicas sobre como usá-los corretamente, sugestões de marcas populares, além de modelos para corrida e até o relógio feminino mais caro do mundo.
As tendências de relógios femininos em 2025 misturam sofisticação e funcionalidade. Veja o que está bombando:
Modelos com design limpo, mostradores monocromáticos e pulseiras metálicas delicadas seguem em alta. Desde Saint German
até mesmo Champion e Orient apostam forte nesse visual versátil.
Os relógios esqueleto
se destacam pelo mostrador que revela os mecanismos internos do relógio, unindo sofisticação e engenharia. Esse design valoriza os detalhes da engrenagem e transmite elegância com um toque técnico, sendo ideal para quem aprecia estilo e relojoaria clássica com personalidade.
As pulseiras de aço inoxidável continuam sendo um destaque, especialmente nas cores dourado e prata polido
. Elas trazem elegância imediata ao look, combinando a tendência do mix de metais
com ambientes de trabalho e ocasiões sociais.
Relógios com tom retrô, mas com mecanismos modernos, também voltaram à cena. A Casio
, com seus modelos digitais dourados e quadrados, é um clássico que nunca sai de moda.
A regra tradicional diz que o relógio deve ser usado no pulso oposto ao da mão dominante — ou seja, quem é destra costuma usar no braço esquerdo. Isso facilita o uso e protege o relógio de impactos.
No entanto, hoje vale o conforto e o estilo pessoal: se você prefere usar no braço dominante por estética ou praticidade, não há problema. O mais importante é que o relógio fique ajustado (nem apertado demais, nem frouxo) e combine com o look.
Casio, Champion, Technos, Orient, Lince e Michael Kors estão entre as melhores marcas de relógios femininos atualmente. Elas se destacam por unir estilo, durabilidade e opções para diferentes perfis.
A Casio é conhecida pelos modelos digitais retrô, compactos e funcionais. A Champion oferece variedade com ótimo custo-benefício, incluindo kits com acessórios. Já a Technos e a Orient apostam em peças elegantes e resistentes, ideais para o dia a dia ou eventos formais. A Lince chama atenção pelo design delicado e discreto, enquanto a Michael Kors é referência em sofisticação, com modelos maiores e cheios de brilho.
Segundo a Seculus
, marca brasileira de relógios, o título do exemplar feminino mais caro do mundo vai para The Graff Diamonds Hallucination, avaliado em impressionantes US$ 55 milhões (mais de de R$ 300 milhões na conversão atual).
O modelo é uma verdadeira joia de pulso: composto por 110 quilates de diamantes coloridos raríssimos, cravados manualmente em uma pulseira de platina. Mais do que marcar as horas, ele representa o auge do luxo e da exclusividade no mundo da relojoaria.
Escolher um relógio feminino vai além da estética: é uma forma de expressar identidade, acompanhar sua rotina e até mesmo cuidar da saúde. Seja um modelo elegante para o dia a dia, um Smartwatch funcional ou um clássico de corrida, o importante é encontrar aquele que se ajusta ao seu estilo e ao seu momento.