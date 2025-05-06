Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Acessórios

Relógios femininos em alta: veja tendências, como usar e modelos para cada estilo

Casio, Orient e até Michael Kors são tendência. Confira dicas de acessórios femininos elegantes para usar em diferentes ocasiões

Públicado em 

06 mai 2025 às 15:21
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Confira relógios femininos prateados e dourados, dos analógicos elegantes até os smartwatches. Crédito: Canva
Do clássico ao esportivo, passando pelas versões smart e cheias de design, há modelos para todos os gostos — e bolsos. Neste guia, você confere quais relógios femininos estão em alta, dicas sobre como usá-los corretamente, sugestões de marcas populares, além de modelos para corrida e até o relógio feminino mais caro do mundo.

Quais relógios femininos estão em alta?

As tendências de relógios femininos em 2025 misturam sofisticação e funcionalidade. Veja o que está bombando:

Minimalismo elegante

Modelos All Black também estão em alta. Crédito: Mercado Livre
Modelos com design limpo, mostradores monocromáticos e pulseiras metálicas delicadas seguem em alta. Desde Saint German até mesmo Champion e Orient apostam forte nesse visual versátil.

Relógios Esqueleto ou 'Esqueletizados'

Já ouviu falar do relógio 'esqueletizado'? Saiba mais. Crédito: Mercado Livre
Os relógios esqueleto se destacam pelo mostrador que revela os mecanismos internos do relógio, unindo sofisticação e engenharia. Esse design valoriza os detalhes da engrenagem e transmite elegância com um toque técnico, sendo ideal para quem aprecia estilo e relojoaria clássica com personalidade.

Pulseiras metálicas douradas e prateadas

Mix de metais é uma das tendências para 2025. Crédito: Pinterest
As pulseiras de aço inoxidável continuam sendo um destaque, especialmente nas cores dourado e prata polido. Elas trazem elegância imediata ao look, combinando a tendência do mix de metais com ambientes de trabalho e ocasiões sociais.

Vintage com toque moderno

Entre o digital e o analógico, veja relógios com um toque vintage. Crédito: Mercado Livre
Relógios com tom retrô, mas com mecanismos modernos, também voltaram à cena. A Casio, com seus modelos digitais dourados e quadrados, é um clássico que nunca sai de moda.

Em qual braço usar o relógio?

A regra tradicional diz que o relógio deve ser usado no pulso oposto ao da mão dominante — ou seja, quem é destra costuma usar no braço esquerdo. Isso facilita o uso e protege o relógio de impactos.
No entanto, hoje vale o conforto e o estilo pessoal: se você prefere usar no braço dominante por estética ou praticidade, não há problema. O mais importante é que o relógio fique ajustado (nem apertado demais, nem frouxo) e combine com o look.

Melhores marcas de relógios femininos 

Champion, Technos e Casio estão entre as marcas mais procuradas. Crédito: Canva
Casio, Champion, Technos, Orient, Lince e Michael Kors estão entre as melhores marcas de relógios femininos atualmente. Elas se destacam por unir estilo, durabilidade e opções para diferentes perfis.
A Casio é conhecida pelos modelos digitais retrô, compactos e funcionais. A Champion oferece variedade com ótimo custo-benefício, incluindo kits com acessórios. Já a Technos e a Orient apostam em peças elegantes e resistentes, ideais para o dia a dia ou eventos formais. A Lince chama atenção pelo design delicado e discreto, enquanto a Michael Kors é referência em sofisticação, com modelos maiores e cheios de brilho.
Relógio Casio Feminino La670wa-1df Mini Retrô

Relógio Casio Feminino La670wa-1df Mini Retrô

Clássico digital retrô, compacto e leve. Possui cronômetro, alarme diário e calendário. Muito usado para um toque de estilo nostalgia e minimalismo.

Relógio Champion Feminino

Relógio Champion Feminino

Design casual ou elegante. Relógio analógico com bom custo-benefício, resistência à agua (até 50m) e mecanismo quartzo.

Relógio Technos Feminino

Relógio Technos Feminino

Marca tradicional brasileira com ótima durabilidade. Modelos sofisticados, em aço inox, com resistência à água e visual ideal para o dia a dia ou eventos formais.

Relógio Lince Feminino Prata Mdm4619l

Relógio Lince Feminino Prata Mdm4619l

Relógio digital com pulseira de aço inox e mostrador espelhado. Estilo elegante, indicado para quem busca versatilidade e sofisticação no visual.

Relógio Feminino Orient Fbss1159 D2sx Prata

Relógio Feminino Orient Fbss1159 D2sx Prata

Relógio analógico com caixa em aço inoxidável, visual mais robusto e acabamento refinado. Combina sofisticação com durabilidade, mantendo o charme clássico da Orient.

Relógio Feminino Michael Kors Mk5774 Parker Rose Branco

Relógio Feminino Michael Kors Mk5774 Parker Rose Branco

Relógio fashion com design chamativo: mostrador grande, fundo branco e dourado rosé. Para quem busca um acessório de luxo com presença marcante.

Marca Destaques
Casio Modelos digitais e analógicos clássicos, com boa durabilidade e preço justo.
Champion Muito popular no Brasil, tem kits com pulseiras intercambiáveis.
Technos Marca brasileira com linhas modernas e elegantes, além de garantia nacional.
Lince Relógios com design delicado e ótimo custo-benefício.
Orient Modelos com pulseiras metálicas ou couro, ótima durabilidade.
Michael Kors Marca de alta qualidade, aposta no visual fashion e contemporâneo.

Melhores smartwatches para correr

Microwear Relógio Smartwatch Mini W59 Tela 41mm

Microwear Relógio Smartwatch Mini W59 Tela 41mm

Modelo popular por ser acessível e ter visual inspirado no Apple Watch. Tela de 41 mm com boa definição, funções básicas de saúde (batimentos, sono) e notificações. Está em alta por seu custo-benefício.

Amazfit Gts 4 Mini New Smartwatch Com Alexa

Amazfit Gts 4 Mini New Smartwatch Com Alexa

Leve, com tela AMOLED vibrante, GPS integrado, Alexa embutida e mais de 120 modos esportivos. Bateria de longa duração (até 15 dias).

Garmin Forerunner 55

Garmin Forerunner 55

Relógio esportivo com GPS preciso, foco em corrida e treinos. Monitora frequência cardíaca, tempo de recuperação, VO2 máximo e oferece sugestões de treino.

Samsung Galaxy Watch7

Samsung Galaxy Watch7

Modelo recente, com sensores avançados de saúde (pressão, ECG, temperatura da pele), integração com Android, e design elegante.

Apple Watch Series 9 GPS

Apple Watch Series 9 GPS

Topo de linha da Apple. Tela brilhante, comandos por gestos (com o novo "double tap"), Siri mais rápida, sensores avançados de saúde e segurança. Compatível com iPhone, sem necessidade de chip celular.

Modelo Benefícios principais
Garmin Forerunner 55 Leve, com GPS e planos de treino personalizados.
Apple Watch Series 9 Mede distância, batimentos e integra com apps fitness.
Samsung Galaxy Watch 6 GPS, resistência à água, monitor de saúde integrado.
Amazfit GTS 4 mini Mais acessível, com GPS e tela grande.
Smartwatch Mini W59 Excelente para quem busca ótimo custo-benefício. À prova d'água e com GPS.

Qual é o relógio feminino mais caro do mundo?

Conheça o Diamonds Hallucination. Crédito: ProWatches
Segundo a Seculus, marca brasileira de relógios, o título do exemplar feminino mais caro do mundo vai para The Graff Diamonds Hallucination, avaliado em impressionantes US$ 55 milhões (mais de de R$ 300 milhões na conversão atual).
O modelo é uma verdadeira joia de pulso: composto por 110 quilates de diamantes coloridos raríssimos, cravados manualmente em uma pulseira de platina. Mais do que marcar as horas, ele representa o auge do luxo e da exclusividade no mundo da relojoaria.
Escolher um relógio feminino vai além da estética: é uma forma de expressar identidade, acompanhar sua rotina e até mesmo cuidar da saúde. Seja um modelo elegante para o dia a dia, um Smartwatch funcional ou um clássico de corrida, o importante é encontrar aquele que se ajusta ao seu estilo e ao seu momento.
Grupo de Ofertas - Clube A Gazeta

Veja Também

Dia das Mães: Confira 20 ideias de presentes para surpreender

Tênis de corrida chinês vale o investimento? Veja 7 modelos em alta

Dourado ou prateado? Saiba como escolher a cor do acessório

Caro Leitor,

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe com ajuda de especialistas entrevistados. Caso o leitor queira adquirir algum produto a partir dos links disponibilizados no texto, A Gazeta deixa claro três pontos:
 1 - A empresa pode auferir receita por meio de parcerias comerciais;
 2 - Não temos qualquer controle ou responsabilidade acerca da eventual experiência de compra feita a partir dos links disponíveis;
 3 - Questionamentos ou reclamações em relação ao produto, processo de compra, pagamento e entrega deverão ser direcionados diretamente ao lojista responsável;

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Bronquiolite e pneumonia: como reconhecer os primeiros sinais em crianças
Imagem de destaque
Motociclista morre em acidente com carro na BR 381 em São Mateus
Imagem de destaque
A Romaria é dos Homens, mas a vez será das mulheres. Entenda

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados