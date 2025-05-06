Relógios femininos em alta: veja tendências, como usar e modelos para cada estilo

Confira relógios femininos prateados e dourados, dos analógicos elegantes até os smartwatches. Crédito: Canva

Do clássico ao esportivo, passando pelas versões smart e cheias de design, há modelos para todos os gostos — e bolsos. Neste guia, você confere quais relógios femininos estão em alta, dicas sobre como usá-los corretamente, sugestões de marcas populares, além de modelos para corrida e até o relógio feminino mais caro do mundo.

Quais relógios femininos estão em alta?

As tendências de relógios femininos em 2025 misturam sofisticação e funcionalidade. Veja o que está bombando:

Minimalismo elegante

Modelos All Black também estão em alta. Crédito: Mercado Livre

Modelos com design limpo, mostradores monocromáticos e pulseiras metálicas delicadas seguem em alta. Desde Saint German até mesmo Champion e Orient apostam forte nesse visual versátil.

Relógios Esqueleto ou 'Esqueletizados'

Já ouviu falar do relógio 'esqueletizado'? Saiba mais. Crédito: Mercado Livre

Os relógios esqueleto se destacam pelo mostrador que revela os mecanismos internos do relógio, unindo sofisticação e engenharia. Esse design valoriza os detalhes da engrenagem e transmite elegância com um toque técnico, sendo ideal para quem aprecia estilo e relojoaria clássica com personalidade.

Pulseiras metálicas douradas e prateadas

Mix de metais é uma das tendências para 2025. Crédito: Pinterest

Vintage com toque moderno

Entre o digital e o analógico, veja relógios com um toque vintage. Crédito: Mercado Livre

Relógios com tom retrô, mas com mecanismos modernos, também voltaram à cena. A Casio , com seus modelos digitais dourados e quadrados, é um clássico que nunca sai de moda.

Em qual braço usar o relógio?

A regra tradicional diz que o relógio deve ser usado no pulso oposto ao da mão dominante — ou seja, quem é destra costuma usar no braço esquerdo. Isso facilita o uso e protege o relógio de impactos.

No entanto, hoje vale o conforto e o estilo pessoal: se você prefere usar no braço dominante por estética ou praticidade, não há problema. O mais importante é que o relógio fique ajustado (nem apertado demais, nem frouxo) e combine com o look.

Melhores marcas de relógios femininos

Champion, Technos e Casio estão entre as marcas mais procuradas. Crédito: Canva

Casio, Champion, Technos, Orient, Lince e Michael Kors estão entre as melhores marcas de relógios femininos atualmente. Elas se destacam por unir estilo, durabilidade e opções para diferentes perfis.

A Casio é conhecida pelos modelos digitais retrô, compactos e funcionais. A Champion oferece variedade com ótimo custo-benefício, incluindo kits com acessórios. Já a Technos e a Orient apostam em peças elegantes e resistentes, ideais para o dia a dia ou eventos formais. A Lince chama atenção pelo design delicado e discreto, enquanto a Michael Kors é referência em sofisticação, com modelos maiores e cheios de brilho.

Marca Destaques Casio Modelos digitais e analógicos clássicos, com boa durabilidade e preço justo. Champion Muito popular no Brasil, tem kits com pulseiras intercambiáveis. Technos Marca brasileira com linhas modernas e elegantes, além de garantia nacional. Lince Relógios com design delicado e ótimo custo-benefício. Orient Modelos com pulseiras metálicas ou couro, ótima durabilidade. Michael Kors Marca de alta qualidade, aposta no visual fashion e contemporâneo.

Melhores smartwatches para correr

Microwear Relógio Smartwatch Mini W59 Tela 41mm Modelo popular por ser acessível e ter visual inspirado no Apple Watch. Tela de 41 mm com boa definição, funções básicas de saúde (batimentos, sono) e notificações. Está em alta por seu custo-benefício. VER OFERTA Amazfit Gts 4 Mini New Smartwatch Com Alexa Leve, com tela AMOLED vibrante, GPS integrado, Alexa embutida e mais de 120 modos esportivos. Bateria de longa duração (até 15 dias). VER OFERTA NO MERCADO LIVRE VER OFERTA NA AMAZON Garmin Forerunner 55 Relógio esportivo com GPS preciso, foco em corrida e treinos. Monitora frequência cardíaca, tempo de recuperação, VO2 máximo e oferece sugestões de treino. VER OFERTA Samsung Galaxy Watch7 Modelo recente, com sensores avançados de saúde (pressão, ECG, temperatura da pele), integração com Android, e design elegante. VER OFERTA NO MERCADO LIVRE VER OFERTA NA AMAZON Apple Watch Series 9 GPS Topo de linha da Apple. Tela brilhante, comandos por gestos (com o novo "double tap"), Siri mais rápida, sensores avançados de saúde e segurança. Compatível com iPhone, sem necessidade de chip celular. VER OFERTA

Modelo Benefícios principais Garmin Forerunner 55 Leve, com GPS e planos de treino personalizados. Apple Watch Series 9 Mede distância, batimentos e integra com apps fitness. Samsung Galaxy Watch 6 GPS, resistência à água, monitor de saúde integrado. Amazfit GTS 4 mini Mais acessível, com GPS e tela grande. Smartwatch Mini W59 Excelente para quem busca ótimo custo-benefício. À prova d'água e com GPS.

Qual é o relógio feminino mais caro do mundo?

Conheça o Diamonds Hallucination. Crédito: ProWatches

Segundo a Seculus , marca brasileira de relógios, o título do exemplar feminino mais caro do mundo vai para The Graff Diamonds Hallucination, avaliado em impressionantes US$ 55 milhões (mais de de R$ 300 milhões na conversão atual).

O modelo é uma verdadeira joia de pulso: composto por 110 quilates de diamantes coloridos raríssimos, cravados manualmente em uma pulseira de platina. Mais do que marcar as horas, ele representa o auge do luxo e da exclusividade no mundo da relojoaria.

Escolher um relógio feminino vai além da estética: é uma forma de expressar identidade, acompanhar sua rotina e até mesmo cuidar da saúde. Seja um modelo elegante para o dia a dia, um Smartwatch funcional ou um clássico de corrida, o importante é encontrar aquele que se ajusta ao seu estilo e ao seu momento.