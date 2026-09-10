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Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quinta-feira, 10 de setembro de 2026

Com a iluminação cada vez menor, o astro pode ser observado principalmente durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã
Portal Edicase

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Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 10:54

A Lua Minguante se aproxima do fim e dará lugar à Lua Nova nesta sexta-feira (Imagem: Stas Moroz | Shutterstock)
A Lua Minguante se aproxima do fim e dará lugar à Lua Nova nesta sexta-feira Crédito: Imagem: Stas Moroz | Shutterstock

Nesta quinta-feira, 10 de setembro, a Lua está na fase Minguante. No entanto, essa fase chegará ao fim amanhã, sexta-feira (11), às 00h27, quando o satélite natural da Terra entrará na fase Nova, conforme o calendário divulgado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (INMET).

A Lua Minguante é a etapa do ciclo lunar que sucede a Lua Cheia e antecede a Lua Nova. Nesse período, a porção iluminada do satélite visível da Terra diminui gradualmente. Isso não significa, porém, que a Lua deixe de receber a luz do Sol. O que se altera é a perspectiva pela qual observamos a região iluminada de sua superfície. Conforme o satélite avança em sua órbita, as posições relativas entre o Sol, a Terra e a Lua se modificam, alterando a parcela da face iluminada que fica visível para nós.

Como observar a Lua Minguante

Nessa etapa, a Lua costuma aparecer no céu durante a madrugada e nas primeiras horas da manhã. À medida que se aproxima da fase Nova, nasce cada vez mais tarde, permanecendo menos tempo visível durante a noite.

Nos últimos dias desse período, a faixa iluminada fica bastante estreita e pode ser mais difícil de observar quando o céu começa a clarear. Com a menor interferência da luz lunar durante boa parte da noite, as condições se tornam mais favoráveis para observar estrelas, planetas, nebulosas e aglomerados estelares, principalmente em locais afastados da iluminação das cidades.

Nessa fase, a região conhecida como terminador, que marca a divisão entre as áreas iluminada e não iluminada da Lua, é especialmente interessante para observação. As sombras projetadas nessa região ajudam a destacar crateras, montanhas e outras formações da superfície, tornando o relevo lunar mais evidente quando observado com telescópios ou binóculos.

Reconhecendo a fase da Lua

Uma maneira prática de reconhecer a Lua Minguante é observar o formato de sua parte iluminada. No Hemisfério Sul, onde está o Brasil, ela costuma aparecer iluminada à direita, podendo lembrar a letra “D”. Já no Hemisfério Norte, a orientação geralmente se inverte, com a porção iluminada à esquerda, semelhante à letra “C”.

Essa diferença ocorre porque a orientação aparente do astro muda de acordo com a posição do observador terrestre. Próximo à Linha do Equador, por exemplo, a Lua pode aparecer com a parte iluminada em uma posição mais horizontal, dependendo da época do ano e do momento em que é observada, pode lembrar o formato de um sorriso.

A posição entre Sol, Terra e Lua interfere na intensidade das marés, que podem apresentar menor amplitude durante a fase Minguante (Imagem: Yury Kirichenko | Shutterstock)
A posição entre Sol, Terra e Lua interfere na intensidade das marés, que podem apresentar menor amplitude durante a fase Minguante Crédito: Imagem: Yury Kirichenko | Shutterstock

Influência nas marés

A Lua exerce influência sobre as marés por meio de sua força gravitacional, independentemente da fase em que se encontra. No entanto, a posição relativa entre o Sol, a Terra e o satélite interfere na intensidade das diferenças entre marés altas e baixas.

Durante a fase Minguante, ocorre uma configuração em que o Sol e a Lua formam aproximadamente um ângulo reto em relação à Terra. Nessa situação, as forças gravitacionais dos dois astros atuam em direções diferentes, resultando nas chamadas marés de quadratura, que apresentam menor amplitude.

Próxima fase lunar

A Lua permanecerá na fase Minguante até a madrugada desta sexta-feira, 11 de setembro, quando entrará na fase Nova. Nesse momento, a face iluminada pelo Sol estará voltada principalmente para o lado oposto à Terra, fazendo com que o satélite fique praticamente invisível no céu. Depois disso, a iluminação voltará a aumentar gradualmente, dando início a uma nova sequência de fases lunares. O ciclo completo dura, em média, 29 dias, 12 horas e 44 minutos.

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