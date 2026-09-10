Lua hoje: veja qual é a fase lunar desta quinta-feira, 10 de setembro de 2026

A Lua Minguante é a etapa do ciclo lunar que sucede a Lua Cheia e antecede a Lua Nova. Nesse período, a porção iluminada do satélite visível da Terra diminui gradualmente. Isso não significa, porém, que a Lua deixe de receber a luz do Sol. O que se altera é a perspectiva pela qual observamos a região iluminada de sua superfície. Conforme o satélite avança em sua órbita, as posições relativas entre o Sol, a Terra e a Lua se modificam, alterando a parcela da face iluminada que fica visível para nós.