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Segundo preso

Suspeito de ordenar ataque a comércio de família de PM é preso em Jaguaré

Jovem de 19 anos confessou participação no crime e seria o mandante, segundo a PM; ele e a namorada foram presos com arma e drogas

Publicado em 10 de Setembro de 2026 às 11:12

Adrielle Mariana

Adrielle Mariana

Publicado em 

10 set 2026 às 11:12
De acordo com o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré, Lucas é apontado como suspeito de ser o mandante do crime
Lucas Galdeia Rocha, de 22 anos, e Joyce dos Santos Araujo, de 19, foram autuados por porte ilegal de arma, de munições, tráfico de drogas e resistência à prisão Reprodução | Redes Sociais

Um casal foi preso no bairro Novo Tempo, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o jovem, identificado como Lucas Galdeia Rocha, de 22 anos, confessou espontaneamente ter participado do ataque ao comércio da família de um policial militar, ocorrido em 30 de agosto, e indicou outros envolvidos.


De acordo com o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré, Lucas é apontado como suspeito de ser o mandante do crime. Ele e a namorada, Joyce dos Santos Araujo, de 19 anos, foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse irregular de munições, tráfico de drogas e resistência.


Os policiais chegaram ao imóvel após receberem denúncias de que Lucas, apontado como envolvido no ataque, estaria em uma casa onde ocorria comercialização de drogas. Durante a aproximação da equipe, um motociclista fugiu, enquanto outro homem, que faria uma entrega, correu para dentro do imóvel e deixou cair um objeto análogo a skank. Lucas foi encontrado dentro da residência.


No local, foram apreendidos uma arma, munições, dinheiro, porções de drogas e materiais para preparo e embalagem de entorpecentes.


A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Lucas e Joyce e deixa este espaço aberto para manifestações.

O ataque

O estabelecimento comercial foi alvo de disparos durante a madrugada de 30 de agosto, depois que um policial militar pediu a um homem que não praticasse tráfico de drogas nas proximidades do local.


Câmeras de segurança registraram o ataque e mostram três pessoas encapuzadas se aproximando do comércio e atirando contra o estabelecimento. Após os disparos, o policial acionou a Polícia Militar.


Na manhã daquele mesmo dia, um jovem de 19 anos, apontado como um dos envolvidos, foi localizado após denúncias. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).


Outros três envolvidos — um homem e dois adolescentes — foram ouvidos e liberados. Segundo a polícia, naquele momento não havia elementos suficientes para justificar uma prisão em flagrante.

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