Suspeito de ordenar ataque a comércio de família de PM é preso em Jaguaré

Um casal foi preso no bairro Novo Tempo, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o jovem, identificado como Lucas Galdeia Rocha, de 22 anos, confessou espontaneamente ter participado do ataque ao comércio da família de um policial militar, ocorrido em 30 de agosto, e indicou outros envolvidos.





De acordo com o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré, Lucas é apontado como suspeito de ser o mandante do crime. Ele e a namorada, Joyce dos Santos Araujo, de 19 anos, foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse irregular de munições, tráfico de drogas e resistência.





Os policiais chegaram ao imóvel após receberem denúncias de que Lucas, apontado como envolvido no ataque, estaria em uma casa onde ocorria comercialização de drogas. Durante a aproximação da equipe, um motociclista fugiu, enquanto outro homem, que faria uma entrega, correu para dentro do imóvel e deixou cair um objeto análogo a skank. Lucas foi encontrado dentro da residência.





No local, foram apreendidos uma arma, munições, dinheiro, porções de drogas e materiais para preparo e embalagem de entorpecentes.





A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Lucas e Joyce e deixa este espaço aberto para manifestações.