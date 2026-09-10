Suspeito de ordenar ataque a comércio de família de PM é preso em Jaguaré

Um casal foi preso no bairro Novo Tempo, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo, na noite de quarta-feira (9). Segundo a Polícia Militar, o jovem, identificado como Lucas Galdeia Rocha, de 22 anos, confessou espontaneamente ter participado do ataque ao comércio da família de um policial militar, ocorrido em 30 de agosto, e indicou outros envolvidos.
De acordo com o delegado Erick Esteves, titular da Delegacia de Jaguaré, Lucas é apontado como suspeito de ser o mandante do crime. Ele e a namorada, Joyce dos Santos Araujo, de 19 anos, foram autuados por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, posse irregular de munições, tráfico de drogas e resistência.
Os policiais chegaram ao imóvel após receberem denúncias de que Lucas, apontado como envolvido no ataque, estaria em uma casa onde ocorria comercialização de drogas. Durante a aproximação da equipe, um motociclista fugiu, enquanto outro homem, que faria uma entrega, correu para dentro do imóvel e deixou cair um objeto análogo a skank. Lucas foi encontrado dentro da residência.
No local, foram apreendidos uma arma, munições, dinheiro, porções de drogas e materiais para preparo e embalagem de entorpecentes.
A reportagem de A Gazeta tenta localizar a defesa de Lucas e Joyce e deixa este espaço aberto para manifestações.
O estabelecimento comercial foi alvo de disparos durante a madrugada de 30 de agosto, depois que um policial militar pediu a um homem que não praticasse tráfico de drogas nas proximidades do local.
Câmeras de segurança registraram o ataque e mostram três pessoas encapuzadas se aproximando do comércio e atirando contra o estabelecimento. Após os disparos, o policial acionou a Polícia Militar.
Na manhã daquele mesmo dia, um jovem de 19 anos, apontado como um dos envolvidos, foi localizado após denúncias. Ele foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP).
Outros três envolvidos — um homem e dois adolescentes — foram ouvidos e liberados. Segundo a polícia, naquele momento não havia elementos suficientes para justificar uma prisão em flagrante.