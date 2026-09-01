Jovem é preso após ataque a tiros contra comércio de família de PM em Jaguaré

Um jovem de 19 anos suspeito de participar de um ataque a tiros contra um comércio pertencente a familiares de um policial militar foi preso com 159 pinos de cocaína e 318 pedras de crack, em Jaguaré, no Norte do Espírito Santo. O estabelecimento foi alvo de disparos na madrugada de domingo (30), depois de o policial pedir a um homem que não praticasse tráfico de drogas nas proximidades do local.





Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que três pessoas encapuzadas se aproximam do comércio e atiram contra o estabelecimento. Após o ataque, o policial acionou a Polícia Militar, que realizou buscas na região, mas não localizou os suspeitos inicialmente.





Na manhã do mesmo dia, o militar voltou a chamar a PM e informou que uma pessoa estaria traficando drogas perto de sua residência. Durante as buscas, os policiais abordaram três indivíduos e encontraram um simulacro de pistola com um deles.





Segundo a PM, durante a abordagem, um dos suspeitos apontou o envolvimento de outro homem com o tráfico de drogas na região e disse que ele teria participado do ataque ao comércio. A equipe foi até o endereço indicado e encontrou o suspeito de 19 anos.





Com ele, foram apreendidos 159 pinos de cocaína e 318 pedras de crack. Conforme a Polícia Militar, o homem confessou ter participado do ataque ao comércio junto com outros indivíduos. Os demais suspeitos, porém, não foram localizados naquele momento.





Segundo a Polícia Civil, o jovem de 19 anos foi autuado em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado ao Centro de Detenção Provisória (CDP). Outros três envolvidos — um homem e dois adolescentes — foram ouvidos e liberados. De acordo com a corporação, não foram identificados elementos suficientes para uma prisão em flagrante. O caso é investigado pela Delegacia de Polícia de Jaguaré.